Napoli, Conte già infuriato: ha perso due giocatori

Antonio Conte è raggiante dopo la seconda vittoria in Serie A alla guida del Napoli, ma perderà già altri due calciatori. Ecco tutta la verità

L’allenatore del Napoli cercherà di continuare a lavorare in campo: ci sono ancora tante cose da modificare sopratutto in fase di non possesso. Contro il Parma gli azzurri hanno rincorso spesso gli avversari molto bravi a gestire la palla senza stress: il problema principale da sistemare è quello nella zona mediana del campo con una squadra troppo lunga. Ecco la furia a sorpresa di Conte che perderà altri due calciatori.

Il Napoli ha collezionato la seconda vittoria in campionato sotto la gestione Conte. Tre punti sofferti fino alla fine anche grazie ad episodi fortunati per gli azzurri: l’espulsione di Suzuki ha cambiato le sorti della sfida. Nonostante la vittoria l’allenatore del Napoli già pensa alla sfida dopo la sosta Nazionale: metterà a lucido l’attaccante Romelu Lukaku che ha già realizzato il suo primo gol in maglia azzurra. Nel frattempo perderà subito due giocatori: ecco l’ultim’ora che ha fatto infuriare Conte.

Napoli, Conte aveva in mente un altro piano: ecco la verità

Saranno settimane importanti per lo stesso allenatore del Conte che dovrà lavorare molto sulla fase di non possesso. Ora cercherà di riportare in condizioni ottimali anche Lukaku: ecco la verità arrivata pochi minuti, ha perso già due calciatori.

Nemmeno il tempo di arrivare, ma subito sono in partenza. Conte aveva in mente altri piani per gli altri calciatori azzurri: per loro sono arrivati tre giorni di riposo per poi ritrovarsi subito a Castel Volturno.

Partiranno così in Nazionale anche i due centrocampisti scozzesi, McTominay e Gilmour, che hanno trascorso soltanto poche ore nella città partenopea. Faranno il loro rientro tra una settimana per lavorare finalmente con il resto del gruppo del Napoli. Conte vorrebbe subito lottare per le zone alte della classifica grazie a due innesti di qualità nella zona mediana di campo.

Durante la sosta Nazionale ci sarà tempo per provare anche nuove cose: secondo i rumors provenienti da Castel Volturno l’allenatore potrebbe optare anche ad un cambio di sistema di gioco passando al 4231 con una squadra più compatta per recuperare la palla nel minor tempo possibile. Una novità interessante anche dal punto di vista tattico, aspetto fondamentale per mettere in difficoltà costantamente gli avversari.