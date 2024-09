Napoli, non è finita: annuncio dal Chelsea su Osimhen

In casa Napoli si riapre la possibilità rappresentata dal Chelsea per Victor Osimhen, che può dunque salutare il golfo partenopeo. Arriva un annuncio che riapre in maniera importante questa pista e che rappresenta un punto di svolta importante in questo affare. Andiamo a vedere le ultime.

L’ultimo giorno di calciomercato, su base mondiale, è stato animato senza ombra di dubbio dalla trattativa tra il Chelsea e Victor Osimhen. Entrata nel vivo proprio quando si sta avvicinando il gong, dopo che si era arenata la pista Al-Ahli, alla fine non si è concretizzata, creando problemi per tutte le parti in causa.

Il Napoli in primis si ritrova adesso fuori rosa il calciatore che ha il maggior valore di mercato. Il calciatore rischia concretamente di perdere quattro mesi e di uscire dai radar delle big, non potendo più avanzare determinate richieste economiche. Ed il Chelsea, a cui ora manca un bomber in grado di garantire il salto di qualità. Attenzione però alla svolta.

Svolta per Osimhen in chiave Chelsea: le ultime

La trattativa che avrebbe potuto portare Victor Osimhen al Chelsea si è arenata per l’offerta che hanno presentato i Blues al calciatore per l’ingaggio, ritenuto troppo basso dal nigeriano. La storia è finita poi con una tensione che è deflagrata e che, però, a sorpresa a gennaio si può riaprire.

A parlarne è direttamente Enzo Maresca, allenatore del Chelsea, che ha spiegato come a gennaio potrebbe seriamente partire un nuovo assalto per Osimhen dal momento che resta l’esigenza da parte di questa squadra di fornirsi di un centravanti, visto che il solo Nico Jackson non può bastare per la risalita del club. Ci sono però aspetti da valutare.

Napoli, Osimhen via a gennaio? Ecco l’annuncio a riguardo

Come spiegato dall’ex calciatore, tra le altre, della Juventus, il Chelsea resta fermo sulla sua posizione: “Vogliamo prendere un centravanti ma alle nostre condizioni, dobbiamo decidere noi in che modo procedere”. Un segnale forte, in tal senso.

Non tanto al Napoli, club con il quale si era raggiunta la quadra, con Lukaku prima e per Osimhen poi. Quanto per il calciatore. Insomma, non ci sono margini perché le sue richieste relative all’ingaggio possano essere esaudite. Si attendono sviluppi, ma il Chelsea prepara l’assalto al nigeriano per gennaio. Lui è avvisato.