Napoli, rinnovo Kvaratskhelia: la verità su clausola e cifre

Rinnovo Kvaratskhelia, le parti continuano a lavorare ed ora in casa Napoli si avvicina sempre di più il momento dell’accordo. E’ stata raggiunta infatti la quadra ed emerge adesso la verità relativa alla clausola rescissoria ed alle cifre nel nuovo contratto che il georgiano si appresta a firmare. Andiamo a vedere le ultime.

Dopo un inizio di stagione a dir poco turbolento tra il caso Osimhen, un mercato che non decollava ed i passi falsi contro il Modena in Coppa Italia prima ed il Verona in Serie A poi, in casa Napoli è tornato il sereno. Merito di un mercato di altissimo profilo messo in piedi dal club e delle due vittorie di fila conquistate.

Il valore della rosa si è alzato in maniera esponenziale ed in panchina c’è uno dei migliori allenatori al mondo, vale a dire Antonio Conte. I motivi per sorridere ci sono e sono tantissimi. Un altro importante è il rinnovo ormai vicinissimo di Khvicha Kvaratskhelia, che è pronto a legarsi ancora di più al club azzurro.

Rinnovo Kvaratskhelia, ecco le ultime a riguardo

I tifosi del Napoli da tempo temono che con il georgiano possa ripetersi un caso Osimhen 2.0 ed in tal senso arrivano delle notizie rassicuranti ed al contempo importanti. Si tratta di un elemento centrale nel progetto di Antonio Conte ed i comportamenti del ragazzo lasciano ben sperare.

Stando a quanto raccontato dal quotidiano “Il Mattino” oggi in edicola, le parti sono vicinissime alla firma. Khvicha Kvaratskhelia, insieme a suo padre Jugeli ed al suo agente, ha accettato il rinnovo che gli ha offerto al Napoli e sono state concordati anche tutti i termini di questo accordo storico per gli azzurri.

Napoli, il georgiano pronto a firmare: tutti i dettagli

Per il giocatore l’ingaggio sarà pari a 5 milioni di euro a stagione, un sensibile aumento rispetto al suo attuale ingaggio ed un riconoscimento per quanto fatto in questi due anni e pochi mesi. E’ stato sempre tra i migliori ed il Napoli vuole riconoscergli questa sua leadership anche a livello economico.

Per quanto riguarda la clausola rescissoria, le parti hanno concordato di non inserirla e questo è un altro aspetto che gioca a favore tanto di Kvaratskhelia quanto del Napoli. Nel momento in cui si dovesse decidere per l’addio, le parti non vogliono arrivare ad un altro caso Osimhen, che si trascina ormai da più di un anno.