Osimhen, l’amico: “L’ho sentito, mi ha confessato una cosa grave”

Tienea ancora banco in casa Napoli la vicenda Osimhen: l’amico ha raccontato tutte le cose gravi che sono accadute. Spunta la verità

Il caso Osimhen continua ad essere attuale tra i tifosi del Napoli: tutti vorrebbero conoscere il suo futuro, ma ormai le cose sono fin troppo chiare per tutti. Pochi minuti fa lo stesso amico di sempre ha rivelato di averlo sentito telefonicamente: ecco il suo lungo post pubblicato sui social raccontando tutta la verità.

Il futuro di Victor Osimhen sarà ancora al Napoli almeno fino a gennaio. Non ci sarà nessuna cessione in questi giorni, ma l’attaccante nigeriano si allenerà ancora fuori rosa. Antonio Conte non ha propria intenzione di reintegrarlo dopo tutto quello che è successo: anche la società partenopea è rimasta senza parole per il suo comportamento nell’ultimo giorno di calciomercato. Ora è arrivata tutta la verità dell’amico che ha raccontato tutto quello che è successo nei minimi dettagli: ecco tutto quello che è accaduto.

Osimhen, la verità sul suo futuro: l’amico ha rivelato tutti i problemi

Un momento decisivo per conoscere finalmente tutta la verità per quanto riguarda il caso Osimhen. Ecco il colpo di scena raccontato dal suo amico: ecco l’intreccio decisivo per trovare subito una nuova soluzione in tempi brevi.

Nativo di Lagos, l’attaccante dell’Al-Wahda Odion Ighalo ha svelato di aver sentito nelle ultime ore proprio l’attaccante del Napoli Victor Osimhen. I due sono molto amici di lunga data e si sono parlati finalmente anche dopo l’ultimo giorno frenetico di calciomercato come raccontato sul suo account X: “Nessuno è perfetto, tutti gli esseri umani commettono degli errori. Leggere commenti su questo giovane da parte della gente del suo stesso paese mi rattrista”.

Successivamente è entrato più nel dettaglio: “Ho parlato con lui, posso sentire il dolore nella sua voce, il modo in cui è stato trattato”. Alla fine l’attaccante nigeriano ha fatto intendere un’ultima cosa: “Lui gioca con cuore e sofferenza per il suo paese. Tornerà sicuramente più forte. Si impara ogni giorno nella vita“.

Ighalo continuerà così a sostenere un suo connazionale ed amico: Osimhen dovrà risolvere così tutti i problemi con il presidente De Laurentiis. L’unica soluzione è quella di trovare in tempi brevi una nuova soluzione dicendo addio definitivamente al Napoli. Soltanto così tornerà il goleador che tutti conoscono.