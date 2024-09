Osimhen, la famiglia: “Napoli tossico, la colpa è di una persona “

Ancora un attacco per il caso Osimhen: l’attaccante nigeriano è sempre nel mirino, ecco che è tornata a parlare anche la famiglia

Victor Osimhen è ancora l’attaccante del Napoli: non è avvenuta ancora la sua cessione con il presidente De Laurentiis che dovrà sistemare definitivamente la sua vicenda. Ecco che è tornata a parlare anche la sua famiglia sul futuro: ecco quello che succederà da qui a breve.

Un momento terribile quello che sta attraversando Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano ha rifiutato la destinazione Chelsea, mentre è saltato il suo trasferimento in Arabia Saudita. Pochi minuti fa è tornato anche a parlare suo cognato Osita: ecco finalmente la verità a galla. Il Napoli dovrà risolvere una volta per tutte il caso spinoso per l’attaccante nigeriano, ormai fuori rosa da settimane. Conte non ha mai pensato a reintegrarlo in rosa, ma l’allenatore leccese continuerà sulla propria strada puntando tutto su Romelu Lukaku.

Osimhen, ecco l’attacco totale: la verità sul caso dell’attaccante nigeriano

Il cognato di Osimhen Osita è tornato a parlare della situazione dell'attaccante del Napoli

Il cognato di Osimhen Osita è tornato a parlare della situazione dell’attaccante del Napoli: “Grazie De Laurentiis e Mr. Conte per aver fornito sanità e la leadership richiesta alla squadra della SSC Napoli”. Poi ha aggiunto senza troppi giri di parole: “L’eliminazione dell’emarginato del team era attesa da tempo. Questo emarginato ha reso il meraviglioso team della SSC Napoli così tossico per oltre due anni. Nessun giocatore è più grande della squadra. Bisogna imparare la lezione!”.