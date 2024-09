Napoli-Parma: “Arbitro? Decisione fa ridere”, scoppia il caso

Ancora un caso scoppiato in diretta tv: la decisione dell’arbitro fa ridere, ecco la verità sull’episodio in particolare

Una nuova vittoria del Napoli che ha saputo così sfruttare la superiorità numerica dopo l’espulsione di Suzuki per doppia ammonizione. Ecco la verità finalmente a galla: l’episodio è stato decisivo in negativo per la squadra di Fabio Pecchia, è scoppiato subito il caso in diretta tv.

Un nuovo caso in diretta tv a causa dell’espulsione del portiere del Parma Suzuki. L’estremo difensore giapponese è stato punito con la doppia ammonizione dopo l’intervento scomposto su David Neres involato verso la porta. Subito è stato criticato anche la direzione arbitrale per il doppio cartellino giallo: è scoppiato il caso in diretta tv con tutta il colpo di scena improvviso su quanto accaduto nel secondo tempo al Maradona.

Napoli-Parma, ecco tutta la verità sull’espulsione

Una nuova versione su quello che è successo nei minuti finali della sfida di sabato sera al Maradona. Il Napoli ha avuto la meglio sugli emiliani anche grazie allo spostamento di Delprato tra i pali. E così ci sono state nuove critiche per il provvedimento disciplinare dell’ex calciatore italiano: la bufera in diretta tv.

L’ex calciatore Eraldo Pecci, ora opinionista alla Domenica Sportiva, è tornato a parlare dell’espulsione del portiere del Parma Suzuki: “Fa ridere”. Poi ha aggiunto: “Chi prende palla per me è in vantaggio e non può essere punito“. Poi ha aggiunto: “Chi è in anticipo, per come la vedo io, non va ammonito. È come calciare forte la palla e colpire un avversario: se rinvio e prendo un attaccante sulla faccia e resta svenuto per cinque giorni, allora che facciamo, è rigore?!”.

Infine, ha dato così la sua spiegazione: “E perché non si è spostato, Neres? La parola ‘imprudenza’ in queste ammonizioni fa un po’ ridere. Certe cose sono ragionevoli, ma chi è sulla palla, ripeto, ha diritto di intervenire”. Il Napoli ha così trovato le due reti nei minuti di recupero grazie ai gol di Lukaku e Anguissa riuscendo a ribaltare il risultato iniziale di svantaggio.

Nessuna polemica, invece, di Fabio Pecchia nel post-partita della sfida del Maradona: l’allenatore del Parma ha elogiato semplicemente i suoi giocatori in grado di fornire una grossa prestazione mettendo in difficoltà. Di nuovo tante polemiche ad inizio stagione.