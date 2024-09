Napoli, Osimhen di nuovo in lista: ecco come fare

In tanti sognano il reintegro di Osimhen con il Napoli, ma scopriamo il meccanismo giusto per farlo tornare subito in campo con Conte

Non è arrivata la cessione ufficiale dell’attaccante nigeriano nelle ultime ore di calciomercato. Non ci sarà l’addio nemmeno in Arabia Saudita o in Turchia visto che il mercato è ancora aperto: ecco tutta la verità in vista dei prossimi giorni. Bisognerà trovare una soluzione che accontenti tutti: come fare?

Saranno giorni frenetici per conoscere così il futuro di Osimhen che ha risposto anche alla convocazione in Nazionale. L’attaccante nigeriano sarà protagonista nelle qualificazioni per la Coppa d’Africa: la verità finalmente a galla per inserirlo nuovamente in lista. Ecco come fare: c’è già la soluzione da mettere soltanto in atto.

Napoli, la verità sul ritorno in rosa di Osimhen: c’è l’aggancio giusto

Un nuovo modo per risolvere definitivamente il caso Osimhen. Subito è arrivato il modo giusto per far sognare nuovamente i tifosi partenopei: la volontà tra le parti farà la differenza per il futuro dell’attaccante nigeriano.

La cessione di Osimhen è saltata proprio nelle ultime ore di calciomercato. L’attaccante nigeriano è pronto per una nuova avventura, ma ora potrebbe succedere di tutto. Conte non ha intenzione di ricucire il rapporto con il giocatore anche dopo quanto successo nell’ultimo giorno di calciomercato. Finora non sono arrivate ancora le dichiarazioni ufficiali di De Laurentiis: ecco il possibile colpo di scena.

Il procuratore Enrico Fedele ha espresso ai microfoni di Radio Marte quello che potrebbe accadere nei prossimi giorni. Nessun problema per il ritorno in lista Serie A per l’attaccante nigeriano del Napoli: la società partenopea potrebbe togliere dalla lista, per esempio Juan Jesus, per inserire così lo stesso Osimhen. Il regolamento lo permette come evidenziato dallo stesso noto agente: “Si possono fare due sostituzioni nel giro di un anno”.

I prossimi giorni saranno decisivi per arrivare così alla chiusura definitiva del caso Osimhen. L’attaccante nigeriano dovrà così tornare sui propri passi per chiedere scusa, ma difficilmente tutto questo avverrà. Un motivo in più per far sognare i tifosi partenopei che vorrebbero subito ammirare da vicino la coppia Lukaku-Osimhen.

Staremo a vedere gli ultimi aggiornamenti anche da Castel Volturno: secondo i rumors l’attaccante nigeriano dovrebbe andare anche ad allenarsi a Cercola, il quartier generale della Primavera. Una nuova strategia in atto per il bene della squadra azzurra.