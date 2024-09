Napoli: nuova rivoluzione, c’è una bocciatura

Per Conte sono giorni di riflessione su come migliorare il suo Napoli. C’è aria di una nuova rivoluzione e anche una bocciatura

La vittoria contro il Parma ha sicuramente permesso di tirare un grande sospiro di sollievo al Napoli, ma sicuramente i problemi non sono stati risolti. La squadra ha dimostrato diversi problemi e ora ci sono due settimane per lavorare. L’obiettivo di Conte è presentarsi alla ripresa con una rosa pronta e riuscire a confermare una crescita fondamentale per sognare in grande e avvicinare gli obiettivi previsti ad inizio stagione.

Intanto, secondo quanto riferito da La Repubblica, Conte sta valutando la possibilità di una nuova rivoluzione di modulo e anche di calciatori. L’idea da parte del tecnico del Napoli è quella di riuscire a trovare equilibrio e per farlo c’è bisogno sicuramente di un cambio di passo importante anche dal punto di vista dei nomi in campo. Niente di certo per il momento, ma sono in corso tutte le valutazioni del caso.

Napoli: Conte prepara la rivoluzione, i dettagli

La sosta in casa Napoli arriva al momento giusto per dare vita ad una nuova rivoluzione. Il tempo per lavorare è poco, considerando anche l’assenza dei nazionali, ma la partita contro il Parma ha evidenziato una squadra in difficoltà in determinati ruoli e per questo motivo serve trovare una soluzione. L’idea sarebbe una in particolare ed ora si scioglieranno i dubbi.

L’ultima ipotesi è quella di un centrocampo a 3 con due punte. In questo momento Lobotka e Anguissa da soli sembrano essere in grossa difficoltà e quindi si pensa alla possibilità di inserire uno tra McTominay e Gilmour al loro fianco. Il primo ha un vantaggio importante ovvero quello di avere delle caratteristiche più difensive. Quindi alla ripresa non è da escludere vedere l’ex United dal 1′ in una formazione che dovrebbe prevedere Di Lorenzo al posto di Mazzocchi.

Resta la necessità di dover dare equilibrio a questa squadra considerando i rischi presi con il Parma anche con l’uomo in più. Naturalmente può essere anche una soluzione provvisoria in attesa di poter lavorare e trovare quella squadra compatta anche con un centrocampo a due. Le riflessioni sono in corso e a questo punto non è da escludere una svolta al rientro in campo. Per il momento non si hanno certezze e si stanno facendo tutte le valutazioni, ma di certo troveremo una squadra diversa dopo la sosta.