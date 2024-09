Osimhen al Galatasaray: svelato il prezzo di ADL

Victor Osimhen è ormai ad un passo dal Galatasaray. Accordo trovato tra le parti e ufficialità attesa nelle prossime ore. Ecco il prezzo

A sorpresa Victor Osimhen andrà in Turchia. Almeno di clamorosi colpi di scena dell’ultima ora, il futuro dell’attaccante nigeriano sarà al Galatasaray. L’infortunio di Icardi ha portato i turchi a bussare alla porta del Napoli per capire la fattibilità di questa operazione e non c’è stata nessuna chiusura. Secondo quanto riferito dai turchi di Sportcell, l’accordo è stato trovato ed ora si stanno definendo gli ultimi dettagli per arrivare alla fumata bianca.

Il tempo per arrivare all’accordo c’è considerando che il calciomercato in Turchia chiude il 13 settembre. Ma la volontà del club giallorosso è quello di arrivare ad una fumata bianca in davvero poco tempo per dare il giocatore al tecnico sin dalla fine degli impegni con la Nigeria. La palla ora passa ai presidenti: l’intesa sembra essere davvero ad un passo e presto ai attende la fumata bianca e la chiusura dell’operazione.

Osimhen al Galatasaray: i dettagli dell’operazione

L’infortunio di Mauro Icardi ha portato il Galatasaray a cercare un nuovo attaccante nonostante lo stop dell’argentino si aggirerebbe intorno ad un mese. Il club turco così ha deciso di bussare alla porta del Napoli per capire la fattibilità dell’operazione. I giallorossi hanno messo da subito delle condizioni per arrivare alla fumata bianca e i partenopei non hanno chiuso. Ora sono in corso i contatti per definire gli ultimi dettagli, ma dalla Turchia danno l’affare ormai vicino alla chiusura.

Stando alle ultime indiscrezioni, il Galatasaray si è detto disponibile a pagare l’intero ingaggio di Osimhen (11 milioni) solo in caso di un trasferimento con la formula del prestito secco. Il Napoli sembra pronto a dire sì per non rischiare di pagare un anno di contratto con il giocatore fuori rosa ed ora si stanno definendo gli ultimi dettagli prima della fumata bianca.

Una soluzione ponte che accontenta tutti. Da una parte Osimhen gioca un anno da titolare e non perde la stagione ad allenarsi solamente. Dall’altra il Napoli alleggerisce il monte ingaggi e si libera di un giocatore che non rientrava più nei programmi. Naturalmente le due strade si riuniranno al termine della stagione, ma la prossima estate dovrebbe essere quella della partenza visto anche il contratto in scadenza nel 2026. Anche se questa è tutta un’altra storia.