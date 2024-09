Osimhen-Galatasaray: ecco cosa manca

Il passaggio di Victor Osimhen al Galatasaray è sempre più vicino. Ecco cosa manca al trasferimento dell’attaccante nigeriano in Turchia

Victor Osimhen si avvicina all’addio al Napoli. Nonostante i tentativi non andati a buon fine di PSG, Chelsea e club arabi, in queste ultime ore il Galatasaray ha fatto un blitz per il nigeriano. L’infortunio di Icardi (il giocatore potrebbe stare fuori per oltre un mese) ha portato i turchi a sondare il terreno per capire la fattibilità dell’operazione. Da parte dei partenopei porta aperta al trasferimento e per questo motivo la trattativa è entrata ormai nel vivo.

Secondo le ultime informazioni che arrivano dalla Turchia, l’affare tra Napoli e Galatasaray sembra essere davvero vicino alla conclusione. La trattativa è ben impostata e presto si proverà a chiudere. Il calciomercato del campionato turco chiuderà il 13 settembre, ma la volontà dei giallorossi è quella di arrivare alla fumata bianca ancora prima per poter avere il giocatore a disposizione subito dopo la sosta.

Osimhen al Galatasaray: il punto sulla trattativa

Il Galatasaray è molto vicino a Osimhen. Il Napoli, a differenza di quanto successo nelle scorse settimane, non ha opposto particolare resistenza al club turco. Stando alle ultime indiscrezioni, il presidente ADL ha accettato tutte le condizioni messe sul piatto dai giallorossi per arrivare alla fumata bianca. Si parla di un trasferimento in prestito secco con la squadra di Mertens pronto a pagare l’intero ingaggio di 11 milioni di euro del giocatore.

Cosa manca per il trasferimento? Le due parti stanno definendo gli ultimi dettagli e poi il giocatore potrà svolgere le visite mediche per trasferirsi al Galatasaray. Un colpo sicuramente molto importante per il club turco sul finire di questo calciomercato e per il nigeriano è l’occasione di giocare con continuità e non restare ai margini. Una operazione conveniente anche per il Napoli che almeno per un anno non dovrà sborsare l’ingaggio dell’attaccante.

Una soluzione ponte in attesa del prossimo calciomercato estivo. Il contratto in scadenza nel 2026 costringerà il Napoli a privarsi del giocatore per perderlo a parametro zero. Naturalmente il presente di Osimhen è destinato a chiamarsi Galatasaray e dovrà fare molto bene sul campo per mantenere la sua valutazione. Poi al termine della stagione saranno fatte tutte le valutazioni del caso e anche la richiesta sarà diversa vista la sua situazione contrattuale. Il PSG resta in vantaggio nella corsa, ma non è da escludere la possibilità di un inserimento di altre squadre nella corsa all’attaccante nigeriano.