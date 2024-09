Napoli: anche Mario Rui dice addio, firma con i bianconeri

Altro movimento in uscita del Napoli dopo Osimhen. Mario Rui sembra essere ormai prossimo a salutare i partenopei e iniziare una nuova esperienza

Sono ore movimentate in casa Napoli. Il calciomercato in Italia ormai si è chiuso da qualche ora, ma sono molti i giocatori rimasti alla corte di Conte che non rientrano nei programmi e si sta lavorando per trovare una soluzione. E i prossimi giorni potrebbero essere decisivi anche per l’addio di Mario Rui. Il portoghese fino a questo momento ha rifiutato ogni destinazione, ma ora sarebbe intenzionato a dire sì alla proposta ed iniziare una esperienza differente dal passato.

Secondo le ultime indiscrezioni, un club avrebbe individuato in Mario Rui il giusto rinforzo di calciomercato per la squadra e sono in corso tutti i ragionamenti per trovare la giusta la squadra. Le sensazioni per una chiusura sono assolutamente positive e a questo punto presto ci attendiamo l’accelerata per riuscire a chiudere l’operazione.

Calciomercato Napoli: via Mario Rui, ecco con chi firma

Mario Rui da inizio stagione sapeva di non rientrare più nei piani del Napoli. I programmi di Conte, e anche dello stesso giocatore, erano diversi tanto che si è preferito guardare altrove per trovare la soluzione giusta. Ci hanno provato ben cinque squadre, ma il terzino ha sempre detto no. Lui aspettava il ritorno in Portogallo, ma nessuno dei club lusitani ha deciso veramente di affondare il colpo per assicurarsi il giocatore. Per questo motivo il rischio era quello di restare fuori rosa almeno fino a gennaio.

Ma dalla Turchia, stando ai media locali, l’opzione destinata ad accontentare le parti. Secondo le ultime indiscrezioni, il Besiktas sarebbe intenzionato a chiudere entro il prossimo 13 settembre l’operazione che porterà Mario Rui in bianconero a titolo definitivo. I contatti tra le parti sono in corso e i partenopei non hanno intenzione di chiudere la porta a questo trasferimento.

Ora si stanno facendo tutte le valutazioni del caso anche se il giocatore avrebbe aperto al passaggio in Turchia. Un trasferimento, quindi, ben impostato e che potrebbe vedere la fumata già nei prossimi giorni. Il tempo per chiudere l’operazione c’è come anche la volontà delle parti di arrivare alla fumata bianca. Ora sono in corso le ultime valutazioni e presto si proverà ad arrivare alla fumata bianca per consentire al giocatore di unirsi immediatamente ai bianconeri per mettersi alle spalle un periodo non sicuramente facile.