Serie A: colpo di scena, ritorna Moratti

A sorpresa la famiglia Moratti starebbe ragionando sul ritorno in Serie A. Ipotesi clamorosa da verificare nelle prossime settimane

La famiglia Moratti ritorna in Serie A. È questa la clamorosa indiscrezione uscita in queste ultime ore. L’ex presidente dell’Inter è stato uno degli ultimi imprenditori italiani a scommettere nel calcio italiano e poi ha fatto un passo indietro per dare spazio a Suning. Ora, però, si starebbe ragionando sulla possibilità di riprovarci.

In passato Moratti non ha mai chiuso all’ipotesi di un ritorno nel mondo del calcio e si sta pensando di trovare una soluzione per riprendere da dove hanno lasciato in passato. Una possibilità davvero clamorosa e non ci resta che aspettare i prossimi mesi per avere un quadro più chiaro. Di certo la notizia fa sognare in grande. Naturalmente per il momento non si hanno certezze e per questo motivo si preferisce attendere prima di esultare.

Serie A: ritorna Moratti, i dettagli

Massimo Moratti non ha ancora chiuso la porta definitivamente al calcio. Di certo il suo passo indietro in passato poteva apparire come l’intenzione di non voler più investire in questo mondo. Ma in realtà nelle sue intenzioni c’è sempre quella magari di provare una nuova esperienza e dimostrare di essere ancora in grado di poter ambire a traguardi importanti. E nei suoi pensieri resta l’Inter.

Secondo quanto riferito da Calcio e Finanza, non è assolutamente da escludere un ritorno della famiglia Moratti alla guida dell’Inter. Il fondo Oaktree non ha intenzione di tenere fino a lungo le redini del club nerazzurro e l’ex proprietari stanno ragionando sulla possibilità di ritornare alla guida della squadra meneghina. Niente di certo al momento, magari è una semplice suggestione. Ma si sta comunque ragionando sulla possibilità di provare a riprendere in mano i nerazzurri per cercare di portarli a raggiungere traguardi importanti e restare nell’élite del calcio.

Ragionamenti in corso e decisioni che saranno prese con il tempo. Niente di subito oppure di scelte da compiere in qualche settimana. Naturalmente la strada è lunga e non ci resta che attendere i prossimi mesi per capire se Moratti potrà fare sognare ancora i tifosi dell’Inter oppure no. Intanto il presente del club nerazzurro si chiama Oaktree e la speranza è che si possa continuare ad ottenere i risultati delle scorse stagioni.