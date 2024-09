Svolta Osimhen: a gennaio in una big, spunta una clausola

Victor Osimhen è vicino a trasferirsi al Galatasaray, ma a gennaio potrebbe andare in una big. Spunta una nuova clausola rescissoria

Il Galatasaray è nel presente di Osimhen, ma non è da escludere che il futuro possa essere già a gennaio in un altro club. Il nigeriano ha le idee molto chiare sul suo futuro e per questo motivo è pronto a dire sì ai turchi con la speranza di poter tornare subito in un campionato che conta e in una big.

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, nel rinnovo del contratto di Osimhen dovrebbe essere presente una nuova clausola che gli consentirebbe già a gennaio di approdare in una big. Difficile come ipotesi considerando anche quanto successo in queste ultime settimane. Ma il nigeriano ha sicuramente le idee molto chiare sul suo futuro e difficilmente ci attendiamo dei passi indietro da parte dello stesso giocatore.

Calciomercato: Osimhen in una big a gennaio, c’è una possibilità

Il futuro di Osimhen è ancora tutto da scrivere. Come ormai sappiamo, il Galatasaray ha chiesto il nigeriano in prestito secco pagando l’ingaggio da 11 milioni di euro. Il Napoli nel frattempo ha proposto un rinnovo annuale all’attaccante per poi non rischiare di perderlo a poco nel 2025 visto che il suo contratto è attualmente in scadenza nel 2026. Insomma, una sorta di prolungamento per garantirsi un guadagno importante al termine della stagione.

Attenzione, però, ad un dettaglio che potrebbe cambiare il futuro del nigeriano. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il giocatore avrebbe chiesto una clausola di 75 milioni di euro per la cessione già a gennaio. Il Napoli sembra essere intenzionato ad accettare per sbloccare un po’ la situazione e magari consentire al giocatore di approdare durante il calciomercato invernale in una big. Molto difficile che Osimhen possa portare ad avverare il sogno considerando anche il fatto che sembra difficile sborsare una cifra simile tra pochi mesi.

Ma di certo si tratta di una mossa importante per Osimhen per ritornare in una big la prossima estate. Non ci resta che aspettare le prossime ore per avere delle certezze e capire se alla fine si potrà ipotizzare un nigeriano in una squadra importante già a gennaio oppure bisognerà aspettare giugno. Di certo il presente dell’attaccante si chiama Galatasaray e spetterà al campo decidere se meriterà il ritorno in una big.