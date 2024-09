Osimhen al Galatasaray, colpo di scena per la clausola: la cifra

Il bomber del Napoli Victor Osimhen è sbarcato ad Istanbul, pronto a diventare un nuovo idolo dei tifosi del Galatasaray. Arriva però un colpo di scena per la clausola rescissoria nel suo contratto con gli azzurri: ecco il reale importo e le condizioni per fargli salutare definitivamente il club partenopeo.

E’ stato sicuramente uno dei casi di mercato più sorprendenti di tutti. Quanto accaduto infatti per colpe sue, del suo entourage ed anche del Napoli non ha davvero precedenti. Un divorzio annunciato forse troppo presto e senza troppi elementi per farlo tra le mani e che stava per saltare in maniera definitiva.

Alla fine, però, la situazione si è risolta al fotofinish, come si suol dire, con il Galatasaray che ha salvato tutti prendendo il calciatore in prestito secco per un anno. Nessun diritto di riscatto, dunque, con il calciatore che dunque a fine stagione tornerà a Napoli. E si ripartirà con il valzer a cui abbiamo già tristemente assistito questa estate.

Napoli, il nigeriano va via: i dettagli dell’affare

Il suo agente ha portato solo le offerte, per giunta arrivate sul gong del mercato, dell’Al-Ahli e del Chelsea, ma con i primi sono stati i club a non trovare la quadra, con i Blues invece non si è raggiunta l’intesa con il calciatore. Adesso, però, nel rinnovo che serve al Napoli per dare Osimhen in prestito al Galatasaray, arriva la novità sulla clausola rescissoria.

Come raccontato dalla Gazzetta dello Sport oggi in edicola, infatti, la clausola rescissoria che sarà inserita nel nuovo contratto di Victor Osimhen sarà pari a 80 milioni di euro. Si tratta di una cifra decisamente più accessibile rispetto alla precedente da 130 milioni a cui nessuno si è neanche avvicinato.

Clausola rescissoria Osimhen: cambia la cifra, i dettagli

Un tentativo, questo, di far aumentare le possibilità per lui di salutare in maniera più agevole la prossima estate. La speranza di tutti, ovviamente, è che Osimhen possa far bene in Turchia, attirando l’interesse di top club in giro per l’Europa e non solo.

Ormai la frattura con il Napoli è insanabile ed è giusto che ognuno prenda la propria strada. E con una clausola che scende ad 80 milioni la via di uscita è sicuramente più facile da percorrere. Si attendono sviluppi.