Osimhen-Galatasaray, nuove tensioni: colpa di ADL

Victor Osimhen è davvero ad un passo dal Galatasaray ma in tal senso sono esplose nuove tensioni tra le parti che hanno messo a serio rischio questo affare. La colpa stavolta è di un intervento di Aurelio De Laurentiis, che ha cambiato le carte in tavola. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Il nigeriano è stato, forse suo malgrado, ma soprattutto per delle responsabilità sue, uno dei principali protagonisti di questa sessione estiva di calciomercato. Rimasto a Napoli, però, è stato di fatto salvato dal Galatasaray, che lo ha preso in prestito secco consentendogli di non uscire completamente dai radar del grande calcio.

Si stava, infatti, andando a profilare un anno (o almeno fino a gennaio) da separato in casa e fuori rosa, ma il passaggio al club di Istanbul legato all’infortunio di Icardi ha stravolto i piani. Sono emerse, però, nuove tensioni tra le parti che hanno messo in discussione la riuscita anche di questa operazione per Osimhen al Galatasaray. Andiamo a vedere le ultime.

Affare tra Napoli e Galatasaray a rischio: cos’è successo

Con l’infortunio di Mauro Icardi, il Galatasaray ha deciso di cogliere la possibilità di tesserare Victor Osimhen. Condizioni più vantaggiose di così era impossibile ottenerle: prestito secco per un anno a titolo gratuito. Il Napoli, però, dal canto suo risparmia gli 11 milioni di ingaggio del nigeriano.

In tal senso, però, come raccontato dai media nigeriani, Aurelio De Laurentiis ha rischiato di far saltare questa operazione. Il direttore sportivo Manna ed Osimhen avevano raggiunto un accordo per portare la clausola rescissoria a 70 milioni, ma poi è intervenuto il patron pretendendo di portarla a 90.

Osimhen via da Napoli, nuove tensioni con De Laurentiis

Tale richiesta è stata rispedita fermamente al mittente da parte di Victor Osimhen, che non ne ha voluto sapere. Alla fine, però, dopo attimi di tensione, la situazione è rientrata e le parti si sono accordate per fissarla a 75 milioni di euro. Si attendono sviluppi ora.

Secondo la lettura che danno in Nigeria, interventi come questi hanno fatto saltare anche le trattative che avrebbero potuto portare Victor Osimhen al Paris Saint Germain prima ed all’Al-Ahli poi. La speranza del club è che possa dimostrare il suo valore anche in Turchia per poi aspettare offerte pari al valore della clausola per vederlo andar via da Napoli.