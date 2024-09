Napoli, rapina Neres: spunta anche una talpa

Una paura immensa per l’attaccante brasiliano del Napoli: ecco chi è la talpa, attimi di terrore all’uscita dello Stadio. La ricostruzione

Un momento decisivo per conoscere la realtà dei fatti. Neres avrebbe sporto anche denuncia contro ignoti dopo quello che è accaduta: una rapina a mano armata subito dopo la sfida vinta contro il Parma. Il Napoli subito è entrato in azione per difendere i propri tesserati: rivelata anche la talpa, ecco dove stava.

In pochi attimi è accaduto di tutto con la rapina a David Neres. L’attaccante del Napoli, felice per l’assist ad Anguissa, ha dovuto consegnare anche l’orologio da un valore di oltre 100mila euro. Un altro episodio da condannare duramente contro i calciatori azzurri: un momento decisivo per scoprire così anche i rapinatori, la ricostruzione degli investigatori.

Napoli, quanta paura Neres: ecco chi è la talpa

La società partenopea cercherà così di capire bene tutto quello che è successo insieme agli investigatori per far tornare subito la tranquillità. Il calciatore brasiliano ha avuto soltanto paura insieme alla moglie: ecco tutta la verità.

Attimi di tensione e paura per l’attaccante brasiliano del Napoli, David Neres, che è stato rapinato dopo la sfida vinta con il Parma. Secondo quanto riportato dall’edizione de Il Mattino, sono stati in quattro ad organizzarsi per la rapina: erano su due scooter all’uscita del varco dello stadio di Fuorigrotta.

È successo tutto in pochi minuti puntando l’arma contro il calciatore e facendosi consegnare l’orologio. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, ci sarebbe stata anche una talpa dal Maradona che ha segnalato la soffiata avvertendo così i rapinatori dell’uscita del brasiliano dallo stadio.

Un brutto momento per l’attaccante brasiliano che subito si è recato al mare per qualche giorno per dimenticare lo spavento prima di riprendere gli allenamenti durante la sosta Nazionale. Ora ci sarà una nuova avventura massimale per quello che succederà in vista delle prossime sfide casalinghe al Maradona: un motivo in più per tenere l’allerta molto alta.

Questa mattina ci sarà anche la testimonianza diretta dell’attaccante azzurro: le indagini proseguiranno per capire dove sarà venduto anche l’orologio. Una svolta decisiva per conoscere da vicino le novità su questo fronte. Napoli è tornata ad essere una città migliore negli ultimi anni, ma capitano ancora episodi del genere come l’ultima rapina all’attaccante brasliano del Napoli.