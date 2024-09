Balotelli firma a zero: destinazione a sorpresa per l’ex Milan

Mario Balotelli non vede l’ora di tornare protagonista. Ecco la sua nuova squadra, firma a zero: era ancora svincolato in estate

Una voglia immensa di continuare a segnare gol importanti. Dopo l’avventura all’Adana Demirspor l’attaccante italiano non ha ancora una destinazione suggestiva. Ora è pronto a tornare protagonista: ecco la firma immediata per l’ex Milan, ormai ci siamo per conoscere così la sua prossima squadra.

L’attaccante italiano è pronto per una nuova avventura a sorpresa per continuare a mettere a segno gol importanti. In passato è stato protagonista anche in Serie A e in Premier, ma il suo carattere ribelle ha condizionato in negativo la sua carriera. Da anni è diventato padre ed ha cambiato punto di vista: è diventato più razionale per affrontare anche le sue avventure calcistiche. Un nuovo contratto è già pronto per iniziare subito la sua nuova esperienza.

Balotelli, arriva la nuova squadra: folle destinazione

Un momento decisivo per essere sempre all’altezza della situazione: ora SuperMario ha subito trovato la sua destinazione per brillare nuovamente. Una voglia immensa per non smettere di sognare in ottica futura: ecco la sua prossima squadra, dove giocherà?

Un momento decisivo per tornare protagonista nel calcio che conta. Una nuova sfida per terminare gli ultimi anni della sua carriera: all’età di 34 non ha intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. Ecco la sua prossima avventura: firma a zero iniziando subito la sua prossima esperienza.

L’attaccante italiano è pronto a sbarcare in MLS: come svelato dall’esperto di calciomercato, Nicolò Schira, il San Diego sarà la sua prossima squadra. Mario Balotelli firmerà un nuovo contratto importante: una voglia incredibile per continuare la sua carriera anche negli USA. Negli ultimi mesi è stato anche accostato anche a diverse squadre di Serie A, ma alla fine non si è concretizzato il suo trasferimento in Italia.

Un momento decisivo per iniziare subito la nuova avventura in vista dei prossimi mesi: ecco la verità sul futuro di SuperMario che vuole continuare ad essere protagonista nel calcio mondiale. Una nuova sfida per l’attaccante italiano che ha sempre sognato di tornare anche in Nazionale, ma non c’è mai stata l’opportunità. In Turchia ha vissuto una seconda giovinezza segnando gol importanti: ora una nuova avventura per lasciare subito il timbro. Il San Diego è pronto ad ingaggiarlo nelle prossime ore: firma a zero.