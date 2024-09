Serie A, Manolas torna subito: colpo a zero

Manolas è pronto a cambiare aria in vista delle prossime ore. Affare a zero, può tornare subito in Serie A da svincolato: la firma imminente

Un nuovo colpo in Serie A per essere ancora protagonista nel campionato italiano. Manolas non vede l’ora di continuare la sua avventura: ecco l’intreccio suggestivo di calciomercato. Conosciamo tutti i dettagli dell’operazione: ecco tutta la verità.

Il difensore greco, ex Napoli, conosce molto bene la Serie A: ecco l’intreccio decisivo di calciomercato in ottica futura. Un momento decisivo per conoscere così la sua prossima destinazione: ormai ci siamo per un nuovo affare a zero nel campionato italiano. Manolas è pronto a scegliere così una destinazione molto ricercata: il rapporto è tra i migliori di sempre, può subito chiudere il colpo decisivo a parametro zero.

Serie A, affare Manolas: l’indizio è chiaro

Il difensore greco conoscerà a breve la sua prossima destinazione. Manolas vorrebbe così continuare la sua esperienza in Serie A dopo gli anni trascorsi con le maglie di Napoli e Salernitana: ecco la svolta decisiva in ottica futura.

Tutto cambia improvvisamente per trovare così subito una nuova sistemazione in Serie A. Il difensore greco è voglioso di una nuova avventura suggestiva: ecco la volontà che farà la differenza in ottica futura. Saranno così ore decisive per mettere subito la firma sul suo nuovo contratto: la destinazione a sorpresa.

Una nuova destinazione a sorpresa per l’esperto centrale difensivo greco: l’ultim’ora potrebbe così essere decisiva in ottica futura. Un intreccio suggestivo per continuare il suo percorso in Serie A: ecco la svolta decisiva per trovare subito la sua prossima squadra.

Dopo l’esperienza alla Salernitana il difensore greco, Kostas Manolas, è alla ricerca di una nuova sfida. Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, la Roma starebbe pensando a lui in caso di affare sfumato con Hummels. Manolas ha un ottimo rapporto con Daniele De Rossi ed è connazionale di Lina Souloukou.

Saranno così ore intense per la decisione definitiva in ottica futura: il greco potrebbe così parlare subito con il suo ex compagno, attuale allenatore della Roma, per trovare l’accordo decisivo. Una voglia immensa per arrivare così al suo ritorno molto gradito dopo gli anni d’oro in maglia giallorossa: indimenticabile il suo gol contro il Barcellona realizzato in Champions League dopo una rimonta da sogno.