Napoli, Di Canio sbotta: “Ho paura per Conte”, l’allarme

Saranno giorni di riflessione totale per Antonio Conte: c’è da sistemare un aspetto fondamentale, scatta l’allarme di Paolo Di Canio

Una voglia incredibile per continuare ad essere protagonisti in Serie A. Il Napoli punta subito a ritornare in Champions League sotto la gestione di Antonio Conte: è scattato l’allarme di Paolo Di Canio che ha messo il focus su una dinamica particolare ai microfoni di Sky Sport.

La squadra partenopea è pronta a scendere di nuovo in campo: l’entusiasmo è alle stelle dopo le due vittorie collezionate contro Bologna e Parma. Finalmente sono arrivati i diversi acquisti richiesti dallo stesso Conte: il presidente De Laurentiis l’ha accontentato nelle ultime ore frenetiche di calciomercato. In più, è arrivata la cessione di Victor Osimhen al Galatasaray pronto ad iniziare così una nuova avventura.

Pochi minuti è stato lanciato un nuovo allarme da parte di Paolo Di Canio che ha messo in risalto una nuova dinamica in casa azzurra che non gli è piaciuta affatto. Ora c’è tempo per sistemare subito le cose: ecco cosa manca alla squadra di Conte.

Napoli, l’allarme di Di Canio: ecco la verità per la squadra di Conte

Un momento decisivo per puntare in alto con la nuova rivoluzione in casa azzurra. Conte sa dove intervenire dopo la sfida contro il Parma: è arrivata la vittoria soltanto nei minuti finali dopo una lunga sofferenza. La sosta Nazionale è arrivata nel momento più opportuno: la verità su dove intervenire in vista dei prossimi giorni.

Un momento decisivo per iniziare a lavorare senza sosta con Romelu Lukaku, che ha detto no ai giorni di riposo concessi da Conte per mettersi subito a disposizione dell’allenatore leccese. Dopo la sosta Nazionale gli azzurri scenderanno in campo contro Cagliari e Juventus dopo le due vittorie collezionate al Maradona.

La preoccupazione messa in risalto da Paolo Di Canio riguarda il reparto difensivo: “La malattia è ancora lì e ci vuole tempo per guarire. Poi vedo che dietro c’è un po’ di carenza”. Successivamente l’ex attaccante della Lazio, ora opinionista di Sky Sport, ha rivelato che ci sarà più spazio per McTominay che sarà perfetto per la mediana a due: “Anguissa si addormenta ogni tanto”.

Una nuova mossa strategica per arrivare fino in fondo blindando così il reparto difensivo: ecco l’intreccio decisivo per puntare in alto. Conte continuerà a lavorare senza sosta durante i giorni di sosta Nazionale: c’è da rimettere in gran forma lo stesso Lukaku, autore già della sua prima rete in maglia azzurra.