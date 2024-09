“Pensa solo ai soldi”: attacco ad ADL in diretta

La questione Osimhen continua a tenere banco e De Laurentiis finisce nel nel mirino. Duro attacco al presidente azzurro in diretta

È stato un calciomercato sicuramente molto particolare per il Napoli. Manna pensava di avere un lavoro più semplice, ma la mancata soluzione per Osimhen ha complicato tutto. Alla fine si è riusciti comunque a raggiungere tutti gli obiettivi e anche a cedere il nigeriano con una formula e tempistiche diverse da quelle immaginate in un primo momento. Ora per i partenopei è tempo di pensare al campo.

Non mancano, però, delle frecciatine al Napoli e ad Aurelio De Laurentiis. Il presidente dei partenopei è stato tra quelli maggiormente criticato per come ha gestito la questione Osimhen. Il mancato passaggio all‘Al Ahli attualmente pesa e rappresenta forse l’unico passo falso in un calciomercato condotto molto bene. E durante una trasmissione un ex calciatore si è scagliato contro ADL accusandolo di pensare solamente ai soldi.

Napoli: attacco in diretta ad ADL, dure parole

De Laurentiis lo aveva sottolineato sin dall’inizio: da parte del Napoli non c’era nessuna intenzione di svendere i calciatori. Per questo motivo con Osimhen è iniziato un duro braccio di ferro che ha portato a far saltare diverse trattative per poi portare il nigeriano in prestito secco al Galatasaray. Una formula non sperata, ma l’unica per consentire al giocatore di andare a trovare continuità in un campionato comunque di livello.

La vicenda Osimhen per Antonio Cassano è stata gestita molto male da parte di De Laurentiis. L’ex attaccante durante la trasmissione Viva el Futbol ha sottolineato come Il presidente del Napoli pensa solamente ai soldi e al suo egocentrismo. Con il nigeriano ha trovato uno che ha dettato le condizioni e gli ha fatto anche un favore rinnovando ed ora sarà comunque costretto cederlo ad una cifra inferiore di quanto immaginato.

Un chiaro riferimento alla scelta di ADL di far saltare il trasferimento all’Al Ahli per 5 milioni di euro. Una decisione abbastanza discutibile considerando che ora con 80 milioni di euro si può prendere il giocatore già a gennaio. Ma, come precisato in precedenza, De Laurentiis non ha mai pensato di fare un passo indietro sulla questione Osimhen. Per lasciar partire l’attaccante ci volveva quella cifra. Una posizione che magari pagherà molto, ma che rappresenta la volontà del presidente di tenere il pugno duro e non dare particolari vantaggi ai giocatori.