Osimhen-Napoli: spunta un retroscena, la rivelazione

La situazione Osimhen continua a tenere banco in casa Napoli. In queste ultime ore è spuntato un retroscena sul nigeriano e il rapporto con gli azzurri

Mentre Victor Osimhen si trova in Turchia a chiarire meglio i dettagli del suo trasferimento, a Napoli continuano le indiscrezioni sul nigeriano. Un rapporto sicuramente non finito nel migliore dei modi se si pensa anche alla rottura che c’è stata tra il presidente e il giocatore.

Ma in queste ultime ore è uscito un retroscena importante sul rapporto di Osimhen con il resto del Napoli. Una notizia che sembra confermare quanto successo nelle ultime settimane e anche il perché del passaggio in Turchia al Galatasaray. Una soluzione ponte che accontenta tutti e rappresenta forse l’unico modo per consentire al giocatore di trovare continuità in attesa naturalmente di cambiare squadra a titolo definitivo la prossima stagione.

Osimhen-Napoli: rivelazione clamorosa, spunta un retroscena

Che i rapporti tra il Napoli e Osimhen non erano idilliaci non è assolutamente un mistero. Il braccio di ferro tra il nigeriano e ADL ha procurato molta tensione e una rottura tra le parti tanto che negli ultimi tempi si parlava della possibilità di tenere il giocatore fuori rosa fino a gennaio nonostante l’intenzione di Conte di fare un tentativo per capire eventualmente la possibilità di un reintegro nella squadra.

Una situazione che difficilmente si sarebbe avverata considerando anche il rapporto del resto della squadra con Osimhen. Secondo Guido Trombetti, opinionista e grande tifoso azzurro, il rischio era quello di spaccare lo spogliatoio perché il nigeriano non era assolutamente gradito a parecchi compagni. Da qui la scelta di metterlo fuori rosa e tenerlo almeno fino a gennaio lontano dal resto della squadra. Poi è arrivata la chiamata del Galatasaray che ha permesso di risolvere una situazione davvero complicata e che rischiava di creare non pochi problemi.

Di certo il rapporto di Osimhen con il Napoli non si è concluso nel migliore dei modi. La situazione è ormai degenerata e difficilmente vedremo ancora il giocatore con la maglia azzurra. Una fine sicuramente non come quella che ci si poteva auspicare tra le parti, ma la posizione dura di ADL ha complicato un po’ il quadro generale. Non ci resta che aspettare i prossimi mesi per capire come si evolverà il tutto e se magari già a gennaio si potrà trovare la giusta soluzione per consentire al giocatore di lasciare definitivamente il Napoli e non solo in prestito.