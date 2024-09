Napoli: a gennaio il centrale, si chiude in prestito

Il Napoli inizia a guardare con attenzione su come rinforzare la rosa durante il calciomercato invernale. Arriva il centrale in prestito

Il conto alla rovescia per il calciomercato invernale è già iniziato. La sessione estiva si è ormai chiusa da poco, ma le società stanno lavorando per trovare i giusti rinforzi in vista di gennaio. In casa Napoli c’è la possibilità di fare un centrale per completare un reparto difensivo che sta avendo non sicuramente pochi problemi.

Secondo quanto riferito da tuttomercatoweb.com, nelle scorse settimane ci sarebbe stato un primo sondaggio che non avrebbe portato alla tanto attesa fumata bianca. Ora non è da escludere un nuovo tentativo durante il calciomercato invernale per capire eventualmente la possibilità di arrivare alla fumata bianca. È una ipotesi da tenere in considerazione visto che il club partenopeo ha bisogno comunque di un centrale per rendere il reparto assolutamente completo.

Calciomercato Napoli: nuova idea per la difesa

Si è parlato tanto di Skriniar in chiave Napoli, ma alla fine il club ha deciso di non affondare il colpo con nessuno dei giocatori confermando il reparto arretrato del ritiro. Naturalmente qualche difficoltà in quel ruolo c’è e non è da escludere che alla fine si decida di cambiare strategia e provare nei prossimi mesi a trovare un calciatore in grado di rendere la squadra ancora più competitiva.

Secondo le ultime informazioni, il Napoli avrebbe comunque fatto un tentativo in prestito per Kiwior, ma da parte dell’Arsenal non c’è stata nessuna apertura a questa formula. Ora sono in corso le valutazioni per riuscire a trovare la giusta soluzione per l’ex Spezia. Una permanenza fino al termine della stagione a Londra non è da escludere, ma molto dipenderà dalle sue presenze. In caso di poco spazio, allora la cessione è possibile e presto i partenopei potrebbero bussare alla porta per avere un quadro più chiaro.

Di certo c’è ancora tanto tempo davanti e non possiamo escludere nulla. Un tentativo con l’Arsenal per capire la fattibilità dell’operazione è fattibile durante il calciomercato invernale. Poi resta da capire se i londinesi apriranno al prestito oppure no. Sembra molto difficile in questo momento immaginare una soluzione differente. Poi naturalmente per gennaio è ancora lunga e le cose possono cambiare. Al momento l’unica certezza è rappresentata dal fatto che il Napoli è pronto a chiudere per un centrale durante la sessione invernale di calciomercato.