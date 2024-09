Napoli, altro caso dopo Osimhen: “Comportamento inaccettabile”

E’ stata una stagione molto particolare e turbolenta in casa Napoli, con le tensioni che sono state tante. Ora, dopo aver chiuso da poco il caso Osimhen, è pronto a riaprirsi un nuovo caso. Parole durissime nei suoi confronti, con il suo atteggiamento che ha lasciato a bocca aperta praticamente tutti.

Estate a dir poco particolare in casa Napoli, dal momento che in questa squadra Antonio Conte ha posto in essere una autentica rivoluzione. In tanti sono andati via, e la decisione non è sempre stata condivisa. Il caso più eclatante è ovviamente quello che risponde al nome di Osimhen, che alla fine ha conosciuto la parola fine.

Neanche il tempo però di vedere il nigeriano salutare, per la gioia di tutti nella società, che si apre un nuovo caso non meno spinoso e delicato da gestire. Nei suoi confronti, infatti, un noto opinionista televisivo ha usato parole molto forti nei suoi confronti e del comportamento che ha tenuto nei confronti del suo club.

Altro caso tra gli azzurri: cosa sta succedendo

Un mercato come quello che ha portato avanti in questa estate la compagine di Aurelio De Laurentiis non può non avere delle conseguenze. Soprattutto se si tiene in considerazione quanti calciatori sono stati coinvolti. In un modo o nell’altro. In tal senso arrivano parole a dir poco dure.

Oggetto di queste parole, rilasciate sul proprio canale Youtube da Alfredo Pedullà di Sportitalia, Mario Rui, terzino sinistro del Napoli ritenuto non funzionale al suo progetto da Antonio Conte ma rimasto in società. Seppur fuori rosa e senza nessuna possibilità di rientrarci. Andiamo a vedere le ultime a riguardo.

Napoli, parole dure contro il calciatore: “Comportamento inaccettabile”

Il noto giornalista ed esperto di mercato ha spiegato come Mario Rui abbia ricevuto 4-5 proposte a dir poco allettanti, con ingaggi anche superiori a quello che percepisce oggi a Napoli, ma le sta rifiutando tutte “per il gusto di rifiutare“. La situazione è diventata insostenibile anche per il suo procuratore, pronto a rompere con lui.

Un comportamento, come spiegato da Pedullà, davvero inaccettabile, dal momento che si dimostra molto irrispettoso nei confronti del Napoli che gli ha permesso di crescere e maturare come calciatore e che lo ha sempre pagato in maniera regolare. Un altro caso da risolvere. Dovesse continuare con questo atteggiamento, è altamente probabile che resti a Napoli da fuori rosa.