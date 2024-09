Rapina a Neres, famoso stilista gli offre il suo orologio

L’episodio della rapina a Neres ha lasciato tutti di stucco in casa Napoli ed ora arriva un colpo di scena totalmente inatteso. Il noto stilista offre al calciatore azzurro il suo come un segno di dimostrazione di amore della città nei confronti del calciatore. Andiamo a vedere che cosa è successo.

Quanto accaduto al termine della partita tra Napoli e Parma è stato un episodio che verosimilmente David Neres farà fatica a dimenticare. Una pistola puntata in faccia rappresenta sempre un grande shock, a cui si è aggiunto il danno di aver perso un orologio da 100.000 euro circa.

La speranza di tutti è che le cose possano proseguire bene come sta accadendo in campo per il talento brasiliano, che è risultato subito decisivo e che ha impiegato pochissimo ad entrare nel cuore dei tifosi. Adesso, a testimonianza di ciò, arriva il gesto da parte del noto tifosi stilista che gli ha regalato il proprio.

Rapina a Neres, il gesto del noto stilista

E’ noto, infatti, che davanti ad episodi come questo la parte buona della città non può che reagire in maniera forte invocando giustizia per profili come questi che deturpano la bellezza di Napoli con i loro reati. In tal senso, arriva un segnale a dir poco forte da un noto tifoso azzurro e famosissimo stilista.

Stiamo parlando di Marinella, che ha fatto recapitare presso la reception dell’hotel Parker’s il suo Rolex da regalare proprio a David Neres dopo l’episodio che lo ha visto sfortunatamente protagonista al termine della partita contro il Napoli, di rientro proprio in albergo. Andiamo a vedere le ultime.

Rolex a Neres, regalo inatteso: le ultime

Il gesto di Marinella non potrà di certo servire a David Neres a dimenticare quanto accaduto, ma non potrà di certo lasciarlo indifferente, facendogli capire quale sia la posizione della città nei confronti di quanto accaduto. Una condanna ferma ed unanime di un gesto inqualificabile e vile.

Avrà modo, poi, il talento ex Ajax e Benfica di capire il legame che si viene a creare tra i tifosi ed i calciatori del Napoli. Soprattutto se dovesse continuare così, dal momento che ha avuto un impatto devastante David Neres sulla realtà di Napoli. Già due assist, infatti, nei pochi minuti concessigli da Conte.