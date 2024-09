Napoli, colpo a parametro zero: decisione presa e svolta inattesa

In casa Napoli il mercato non sembra finire mai ed ora arriva un altro colpo di scena in relazione al calciomercato. Per quel che riguarda il colpo a parametro zero che serve ad Antonio Conte per puntellare la rosa arriva una svolta inattesa. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Sono state ore molto delicate le ultime in casa partenopea, con il mercato che ha avuto un peso specifico in tal senso davvero enorme. Prima il caso Osimhen, che sembrava destinato a restare da separato in casa e fuori rosa, poi la soluzione Galatasaray al fotofinish. Senza dimenticare il caso Mario Rui.

Alla fine, però, la squadra è tutto sommato completo. Restano, sostanzialmente, due ruoli da coprire in prospettiva futura ed è da vedere se la società interverrà a gennaio oppure se aspetterà la prossima estate. Stiamo parlando del difensore centrale e dell’esterno di centrocampo. In tal senso, sta serpeggiando la voce di un colpo a parametro zero ed ora arriva da questo punto di vista una svolta non di poco conto.

Svolta di mercato per gli azzurri: le ultime

In difesa, per tre ruoli, ci sono cinque centrali, con Rafa Marin che è ancora tutto da mettere alla prova e Juan Jesus che nell’ultimo anno è andato più di qualche volta in difficoltà. Sulla fascia destra, invece, non basta il solo Mazzocchi e per questo in via emergenziale è stato trattenuto Alessio Zerbin.

Come è noto, proprio per questo motivo è stato offerto Antonio Candreva, che ha lavorato con Antonio Conte in Nazionale con ottimi risultati. In tal senso, però, il Napoli ha rotto gli indugi da questo punto di vista, come raccontato da Ciro Venerato di RAI Sport, ed ha deciso che cosa fare con il mercato degli svincolati.

Napoli, ultimo colpo a parametro zero: decisione presa

A quanto pare, infatti, il Napoli non andrà ad operare nel mercato degli svincolati e di conseguenza, pur nutrendo Antonio Conte una grande stima nei confronti di Candreva, quest’ultimo non arriverà dopo essersi svincolato dalla Salernitana.

Fino a gennaio, dunque, non ci saranno altri arrivi sulla corsia di destra, con Mazzocchi e Zerbin che dovranno provare a dare il loro meglio per provare a guadagnarsi una conferma anche in prospettiva futura e non solo nel presente.