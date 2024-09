Napoli, firma subito: risparmio di 18 milioni

Il Napoli continua a lavorare sul fronte calciomercato: la svolta è arrivata pochi minuti fa. Arriva la firma immediata, risparmio di 18 mln

Dopo la sosta Nazionale inizierà la nuova stagione targata Antonio Conte. Il mese di agosto è stato ricco di colpi di scena nonostante l’inizio del campionato: sono arrivate anche due vittorie in Serie A contro Bologna e Parma, ma ora l’allenatore del Napoli è pronto a scegliere il miglior undici possibile. Ecco la firma immediata per chiudere subito la trattativa autentica.

Una nuova sfida per puntare in alto. Il Napoli vuole blindare i propri gioielli in vista dei prossimi mesi: la svolta è arrivata pochi minuti fa. Il presidente De Laurentiis ha voluto accontentare Conte allestendo una rosa competitiva su più fronti: ecco la nuova idea con la firma immediata del top player. Arriveranno così momenti di riflessione totale in vista dei prossimi colpi di calciomercato: finora c’è stata un’autentica rivoluzione, ecco cosa manca per sognare sempre più in grande.

Napoli, firma immediata: ecco la svolta decisiva

Un momento decisivo per sognare ancora in grande nonostante le difficoltà di mercato. De Laurentiis ha voluto rischiare in questa sessione di calciomercato: ora serve la qualificazione alla prossima Champions League per non fallire gli obiettivi prefissati.

Saranno mesi decisivi per competere con le big della Serie A. Con una partita a settimana soltanto da giocare, la società partenopea continuerà a pensare al fronte calciomercato per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Khvicha Kvaratskhelia è pronto a firmare il rinnovo contrattuale grazie alla cessione di Osimhen al Galatasaray. Con l’addio dell’attaccante nigeriano il Napoli risparmierà circa 18 milioni lordi: un nuovo modo per programmare al meglio anche la situazione rinnovi.

Una nuova pazza idea per blindare così il talentuoso giocatore georgiano in vista del futuro. L’attaccante del Napoli ha trovato così un nuovo ruolo soprattutto in fase di possesso: Kvara è più accentrato alternandosi così con il laterale Olivera o Spinazzola. Un nuovo modo di attaccare per mettere sempre più in difficoltà le retroguardie avversarie.

Ormai ci siamo per puntare in alto con la firma immediata sul rinnovo contrattuale: guadagnerà circa il triplo rispetto al primo contratto firmato con la società partenopea. De Laurentiis ha programmato con cura le prossime stagioni: ecco l’intreccio decisivo.