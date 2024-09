Napoli, allarme De Laurentiis: “Sarà fallimento in un caso”

Il presidente De Laurentiis ha regalato numerosi colpi a Conte, ma ora non basta. Sarà fallimento in un caso, trapela la verità

Una campagna acquisti scoppiettante per affrontare la stagione nel migliore dei modi. Il Napoli giocherà soltanto una partita a settimana dopo la mancata qualificazione alle coppe europee. Una voglia immensa per essere protagonista in Serie A cercando di puntare in alto dopo i numerosi colpi realizzati dal presidente De Laurentiis.

Un banco di prova importante per Antonio Conte che è riuscito a collezionare due vittorie nelle prime tre partite ufficiali della nuova Serie A. Dopo la disfatta di Verona l’allenatore azzurro è stato accontentato con colpi da urlo: il presidente De Laurentiis non ha voluto badare a spese riuscendo così a blindare i suoi gioielli.

Poche ore fa è arrivata anche la cessione da urlo, finora in prestito, di Victor Osimhen passato al Galatasaray: ora sarà fallimento in un caso, lanciato già l’allarme per il presidente della squadra partenopea.

Napoli, De Laurentiis ha un solo obiettivo: spunta la verità

Dopo la campagna acquisti di livello internazionale il Napoli penserà in grande: ora la rosa è al completo e finalmente Conte potrà lavorare con i nuovi acquisti. La svolta è arrivata negli ultimi giorni di agosto con operazioni a ripetizione per puntare in alto. Ecco il fallimento già annunciato in un caso: scopriamo tutta la verità.

Il Napoli vuole dimenticare in fretta e furia l’ultimo periodo vissuto in maniera terribile. Soltanto ora Conte sta riuscendo a dare la sua impronta in campo e fuori: lo spogliatoio azzurro era diventato una polveriera. Proprio dopo la vittoria con il Parma, lo stesso allenatore del Napoli ha pubblicato su Instagram un’immagine emozionante con tutta la squadra intorno ad un cerchio insieme allo staff tecnico e medico. Conte ha poi scritto come didascalia: “Famiglia”, per dare un nuovo segnale a tutto l’ambiente partenopeo.

Il giornalista del Sole24Ore, Marco Bellinazzo, ha espresso il suo punto di vista ai microfoni di Radio Centrale Napoli sul futuro del progetto di De Laurentiis. Finora è stato notevole lo sforzo economico sul fronte calciomercato da parte del numero uno del club partenopeo: “Non si può mancare due volte la Champions League”.

Sarà vitale così la qualificazione alla massima competizione europea: in caso contrario sarà un fallimento per il Napoli che ha acquistato giocatori di caratura internazionale come Neres e Lukaku su tutti per arrivare tra le prime quattro della Serie A. Sarà così una stagione emozionante per puntare in alto riuscendo così a centrare le prime quattro posizioni.