Napoli, follia Osimhen: “Spuntano le dimissioni”

Osimhen ha lasciato il Napoli nelle ultime ore passando al Galatasaray. L’allarme totale sulle dimissioni: ecco la verità

Il presidente De Laurentiis ha dato l’ok per l’addio immediato in prestito dell’attaccante nigeriano. Una buona notizia soprattutto per Antonio Conte che ora potrà concentrarsi sulla sua rosa definitiva a disposizione. Ecco le possibili dimissioni, l’allarme lanciato pochi minuti fa.

Finalmente c’è stato l’addio dell’attaccante nigeriano del Napoli: una voglia immensa per risolvere definitivamente il caso Osimhen. Un momento decisivo per sognare in grande in casa partenopea, ma è scattato subito l’allarme per quanto riguarda le possibili dimissioni. Dopo le due vittorie consecutive in campionato, ora il Napoli sarà impegnato nelle due trasferte ostiche contro Cagliari e Juventus.

Un nuovo modo per iniziare così finalmente la nuova stagione con tutti gli effettivi a disposizioni dell’allenatore azzurro: ecco cos’è successo in queste settimane per quanto riguarda l’addio del nigeriano.

Napoli, addio Osimhen: ecco la verità sulle dimissioni

Una nuova avventura per l’attaccante nigeriano che sarà protagonista in Turchia a partire dai prossimi mesi. Un addio che era già nell’aria che ha accontentato tutte le parti coinvolte: ecco le dimissioni a sorpresa per il caso Osimhen.

L’attaccante nigeriano è voglioso di dimostrare tutto il suo valore anche lontano da Napoli. Una nuova avventura sta iniziando ufficialmente per lui, ma non sono state settimane facili anche per la società partenopea. Un caso davvero ostico con tante disavventure affrontate dal presidente De Laurentiis.

La storica firma de Il Corriere dello Sport, Francesco Marolda, è tornato a parlare della questione intorno a Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano ha deciso di cambiare definitivamente aria volando in Turchia per vestire la maglia del Galatasaray: il giornalista si è scagliato anche contro la società partenopea.

“Una follia quella che ha combinato il Napoli, ci sono stati dei responsabili. Qualcuno dovrebbe sentire il dovere di presentare le dimissioni”, una furia quella del giornalista campano che si è lasciato andare contro la gestione del caso Osimhen. L’attaccante nigeriano continuerà ad essere protagonista in Turchia per dimostrare tutto il suo valore: a gennaio potrebbe anche arrivare l’offerta decisiva per la cessione a titolo definitivo.

Una voglia immensa di essere ancora utile a livello internazionale disputando l’Europa League da bomber assoluto: ora a Napoli è tornata la tranquillità con Conte che vuole cercare di dare continuità alla squadra azzurra.