Napoli, retroscena Osimhen: è successo dopo lo Scudetto a Castelvolturno

Continuano i retroscena su Osimhen. In queste ultime ore è stato svelato cosa succedeva a Castelvolturno dopo la vittoria dello Scudetto

Victor Osimhen è ormai un giocatore del Galatasaray. Una avventura in prestito fino al termine dell’anno che pone fine all’esperienza del nigeriano con la maglia dei partenopei. Intanto in queste ultime ore è uscito un nuovo retroscena sull’attaccante subito dopo lo Scudetto conquistato dalla squadra azzurra.

Una notizia riportata da La Repubblica e che conferma come il suo rapporto con il Napoli è ormai definitivamente finito. Proprio quanto successo subito dopo lo Scudetto ribadisce che era molto difficile tra le parti andare avanti e a questo punto l’addio durante la prossima estate sembra essere definitivo. Molto complicato ipotizzare ricucire lo strappo che si è creato tra il club e il bomber nigeriano.

Napoli: retroscena Osimhen, cosa è successo dopo lo Scudetto

Osimhen è stato fondamentale per la vittoria dello Scudetto, ma la scorsa stagione si è praticamente rotto il rapporto tra il giocatore e il Napoli. Il giocatore in più di un’occasione ha ribadito di voler lasciare i partenopei durante questa sessione di calciomercato. Una decisione che, secondo quanto riferito da La Repubblica, avrebbe portato il nigeriano ad allenarsi più volte da solo a Castelvolturno. Retroscena che conferma come era molto complicato vedere il giocatore in campo con la maglia dei partenopei in questa stagione.

Il rapporto tra il nigeriano e il club era ormai compromesso da tempo e per questo motivo l’unica soluzione ideale era quella di separare le strade in questo calciomercato. Ora il Galatasaray è il presente dell’attaccante e per questo motivo Osimhen sul campo proverà a dimostrare di essere ancora un giocatore in grado di poter essere decisivo. Naturalmente poi in estate si proverà a trovare una nuova soluzione considerando che ormai sembra essere molto difficile immaginare un calciatore alla corte di Antonio Conte.

Di certo il rinnovo con il Napoli rappresenta un aiuto alla squadra partenopea per guadagnare una cifra molto importante vista la clausola rescissoria fissata a 75 milioni di euro. I dubbi sono diversi sul futuro, ma la certezza è che l’avventura tra Osimhen e i partenopei è ormai terminata. Un rapporto interrotto subito dopo la vittoria dello Scudetto e continuare insieme è ormai praticamente impossibile. Poi vedremo la prossima stagione dove andrà a giocare.