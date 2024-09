Napoli, colpo di scena Lobotka: lui il sacrificato, lo scenario

In casa Napoli arriva una indiscrezione che può davvero stravolgere almeno la percezione dei programmi societari degli azzurri. Il sacrificato in maniera inattesa è Stanislav Lobotka, perno del Napoli da diversi anni e profilo di assoluto livello internazionale. Andiamo a vedere questo scenario che si spalanca all’orizzonte.

Il centrocampista slovacco sotto la guida di Luciano Spalletti ha avuto una crescita esponenziale ed ora è diventato uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Ha delle letture in mezzo al campo ed è capace di dare delle geometrie alla squadra che in pochi riescono anche solo ad immaginare.

Non a caso, infatti, in passato è noto che anche il Barcellona ha pensato a lui, ritenendolo perfetto per quella che è l’identità di gioco radicata nella cultura del club catalano. Alla fine, però, anche quest’anno è rimasto a Napoli, su indicazione di Antonio Conte che lo ha ritenuto non sacrificabile. Adesso, però, si spalancano le porte per uno scenario inatteso.

Colpo di scena per il regista azzurro: le ultime

I partenopei, infatti, in questa estate si sono rinforzati ed anche molto, soprattutto ma non solo in mezzo al campo. Hanno fatto rumore gli arrivi di due profili di assoluto valore come Gilmour e McTominay che potrebbero seriamente stravolgere tutto in casa Napoli. Ed ecco che le novità potrebbero riguardare da vicino anche Lobotka.

Le gerarchie potrebbero essere stravolte da questi nuovi arrivi ed in tal senso il noto professor Guido Trombetti, intervistato da Radio Napoli Centrale, ha parlato di una soluzione inattesa. McTominay, infatti, potrebbe scalzare non tanto Anguissa quanto, per l’appunto, Stanislav Lobotka. A suggerirglielo un personaggio che è nel mondo del calcio da tanti anni.

Napoli, svolta Lobotka: ecco che cosa può succedere

Si tratterebbe di una soluzione inattesa, soprattutto tenendo conto che né Anguissa né McTominay brillano in fase di impostazione. Cosa in cui invece Lobotka è un maestro a livello internazionale. In tal senso, però, va tenuto in considerazione il fatto che effettivamente problemi di filtro ci sono stati in mezzo al campo.

Aggiungere i centimetri dello scozzese ex Manchester United a quelli di Anguissa può essere una soluzione, soprattutto per le partite nelle quali serviranno più muscoli che il fosforo di Lobotka. Si tratterebbe di un sacrificio a dir poco eccellente per Conte.