Fedele stronca il nuovo acquisto: “Non serve al Napoli, è sicuro”

Personaggio dalle opinioni sempre molto forti e divisive, Enrico Fedele stronca anche un altro acquisto da poco arrivato al Napoli. Dal suo punto di vista, infatti, il suo è un profilo che non serve assolutamente a questa squadra, anche se di prima impressione potrebbe sembrare che sia funzionale. Ecco la vicenda nel dettaglio.

Il mondo che gravita attorno al calcio è enorme in quel di Napoli e spesso ci si imbatte, dunque, in opinioni che vanno nel senso opposto rispetto a quelle della vulgata. Ne sa qualcosa, da questo punto di vista, Enrico Fedele, che ancora una volta finisce al centro dell’attenzione per una opinione a dir poco impopolare.

Già in passato, infatti, ha spesso contestato alcune scelte, in sede di calciomercato e non solo, operate dal club di Aurelio De Laurentiis, ma stavolta la stroncatura è stata davvero netta. Forse come non mai. Ha detto a chiare lettere che uno dei nuovi acquisti non serve a questo Napoli di Antonio Conte, nonostante sia stata una sua richiesta esplicita.

Fedele duro anche con un altro nuovo acquisto

Come è noto, infatti, ogni cessione ed ogni acquisto è stato indicato dal tecnico leccese, che vuole che le sue squadre siano a sua totale immagine e somiglianza. Ha bisogno di calciatori di un certo tipo, infatti, per esprimere il suo gioco ed il Napoli lo ha accontentato in tutto e per tutto. A partire da Lukaku.

Nonostante Scott McTominay sia, dal punto di vista di Enrico Fedele, espresso a Radio Marte, un calciatore fisicamente utile a questo Napoli, non può in alcun modo giocare (e quindi “non serve”, citazione testuale) nel 3-4-2-1 per quelle che sono le sue caratteristiche. Parole che lasciano di stucco praticamente tutti, dal momento che c’è la convinzione di averlo preso proprio perché perfetto per questo disegno tattico.

Napoli, Fedele ancora una volta duro: “Non serve”

Dal suo punto di vista, infatti, chi sa giocare in tante posizioni non eccelle in nessuna di essa e, di conseguenza, c’è il serio rischio che possa essere un boomerang il suo arrivo. Resta del parere, infatti, che per permettergli di giocare il Napoli debba tornare a giocare con una difesa a quattro.

In questo modo si metterebbe anche Di Lorenzo nelle condizioni ideali, dal momento che, sempre secondo Fedele, è destinato a soffrire come terzo di difesa in quanto non è un ruolo adatto a lui.