C’è solo il Napoli: scatta l’allarme in Serie A

Il Napoli dovrà affrontare ancora numerosi problemi in Serie A: è scattato l’allarme, ecco quello che è successo poche ore fa

Vent’anni della presidente di Aurelio De Laurentiis con tante vittorie, ma altrettante delusioni in Serie A e in campo internazionale. Ogni anno il numero uno della società partenopea ha cercato di allestire rose competitive al massimo, ma spesso qualcosa non ha girato come nella passata stagione. Con l’arrivo di Antonio Conte tutto è cambiato in poco tempo soprattutto a livello mentale: è scattato subito l’allarme in Serie A.

Napoli, la preoccupazione in Serie A: interviene l’ad De Siervo

Il presidente De Laurentiis ci ha provato in tutti i modi per far trionfare i tifosi partenopei. Lo Scudetto è già soltanto un vago ricordo, ma tutto è ancora possibile con la scelta ricaduta su Antonio Conte. Ora è scattato l’ennesimo allarme per conoscere da vicino il problema esistente in Serie A.

C’è tanta voglia di rivalsa dopo una terribile stagione con tre cambi di allenatore. Un decimo posto che resterà nella storia azzurra dopo lo Scudetto vinto targato Luciano Spalletti. Ora serve il definitivo cambio di rotta con Conte, raggiante dopo le ultime vittorie collezionate al Maradona: pochi minuti fa ai microfoni de Il Mattino è scattato l’allarme per la complicata dinamica in Serie A.

L’amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo, è tornato a parlare del Napoli protagonista in Italia: “Il club di De Laurentiis è tra le big, ma vorremmo avere più Sud”. Ormai c’è un predominio territoriale soprattutto in Lombardia e in Emilia Romagna: tante squadre arrivano dal Nord. Soltanto il Lecce resiste in Serie A, ma dovrebbe esserci un ricambio generale.

Tanti giovani italiani provenienti dal Sud preferiscono club importanti del Nord, come Milan, Juventus, Inter e altri: una carenza di strutture che desta molta preoccupazione anche per il futuro del calcio italiano. Serve una rivoluzione totale, ma soltanto il Napoli con il Lecce resiste ancora. Ormai è assai complicato portare avanti progetti vincenti in territorio senza alcuna possibilità a livello imprenditoriale.

C’è ancora tanto da fare in questi mesi per riportare il calcio che conta ancora al Sud. Le campane cercheranno di essere protagonista tra Serie B e C dopo la promozione della Juve Stabia in cadetteria. Ma tutto ciò non sembra più bastare per rivoluzionare il movimento calcistico nazionale.