Napoli, nuovo caso per Conte: ADL ha già deciso

Non finiscono i problemi per Antonio Conte. Tanti i problemi da risolvere per il presidente De Laurentiis, ha già preso la sua decisione

Un problema da risolvere in tempi brevi per continuare a lavorare alla grande. Conte è molto attivo anche durante la sosta Nazionale lavorando a Castel Volturno con i nuovi arrivati Lukaku e Neres che vogliono subito partire titolari contro il Cagliari. Ecco la nuova grana a livello contrattuale: ora cosa succede?

Sono stati mesi intensi e duri per l’allenatore del Napoli che ha dovuto lavorare soprattutto sull’aspetto mentale. Ecco l’intreccio decisivo per il futuro: svelata tutta la verità. Il presidente De Laurentiis dovrà scendere ancora una volta in pista per venire in auto di Antonio Conte: un altro caso potrebbe scoppiare rapidamente nello spogliatoio azzurro. Saranno così settimane decisive ed intense per trovare così la giusta sistemazione, ma andiamo per gradi: ecco tutto quello che sta succedendo nelle ultime ore all’interno della squadra del Napoli.

Napoli, scatta l’allarme per il futuro: ecco la verità

Una voglia immensa di continuare a scrivere la storia con la maglia del Napoli, ma ora dovrà trovare subito una nuova soluzione in ottica futura.

Negli ultimi anni è diventato protagonista in maglia azzurra, ma tutto potrebbe cambiare rapidamente: può subito arrivare il presidente De Laurentiis in soccorso. Ecco la volontà del presidente del Napoli: ormai ci siamo per la decisione definitiva per uno dei più esperti giocatori in rosa.

Come svelato dall’edizione odierna de La Repubblica, è spuntato un nuovo caso Meret. Il suo contratto scadrà nel 2025, ma il presidente De Laurentiis ha già preso la sua decisione: non ha intenzione di perdere il portiere titolare del Napoli a parametro zero. I rapporti con il suo agente Pastorello sono ottimi dopo anche l’affare Romelu Lukaku: non ci saranno così problemi a trovare l’accordo definitivo per il rinnovo contrattuale.

Da anni è diventato il portiere titolare del Napoli dopo la lunga alternanza con il colombiano David Ospina: Meret è sempre stato giudicato per il suo carattere introverso, incapace di dare indicazioni ai suoi compagni di reparto. Con l’arrivo di Conte l’estremo difensore azzurro ha assunto un’altra dimensione per spronare così la squadra: un nuovo cambiamento per puntare in alto.