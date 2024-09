Napoli, rinnovo Kvara: spunta la clausola rescissoria, il prezzo

Khvicha Kvaratskhelia è diventato il perno della squadra azzurra. Il Napoli ha deciso di puntare su di lui: cifre folli per il georgiano, ecco la clausola

Una voglia di continuare a vincere in maglia azzurra. Il presidente De Laurentiis è entusiasta sul suo completo cambiamento: ora sarà fondamentale anche per Conte in modo da puntare in alto. Ecco l’intreccio decisivo, spunta la clausola rescissoria. Le cifre sono davvero importante, svelata tutta la verità.

Da sconosciuto a stella del calcio internazionale: il talentuoso georgiano del Napoli è pronto a firmare il suo rinnovo contrattuale. Il presidente De Laurentiis continua ad essere molto attivo sul fronte calciomercato e rinnovi: pronto quello di Kvara che non vede l’ora di consacrarsi definitivamente a livello mondiale. Una nuova pazza idea in ottica futura per trovare così la firma ufficiale in ottica futura: ecco la verità svelata pochi minuti fa.

Napoli, Kvara ha deciso: ecco quanto guadagnerà

Tutto cambia improvvisamente nel calcio: ora il talentuoso giocatore georgiano non vede l’ora di proseguire la sua avventura in azzurro. Conte lo ha blindato fin dal suo arrivo: ha chiesto al presidente De Laurentiis di non cederlo e proprio così è accaduto. Ora Kvara è pronto a far gioire ancora i tifosi partenopei.

Al momento Kvara è molto concentrato per continuare a vincere in maglia azzurra. Una voglia immensa per arrivare a firmare il suo rinnovo contrattuale con i partenopei: finalmente è arrivata tutta la verità che fa gioire sempre di più i tifosi partenopei. Una svolta decisiva per arrivare subito all’annuncio ufficiale: quello che si aspettano ormai tutti.

Come svelato dall’edizione odierna de La Repubblica, il talento georgiano del Napoli arriverà anche a guadagnare circa 6 milioni di euro fino al 2029. L’agente Jugeli incontrerà a breve il presidente De Laurentiis per trovare l’accordo ufficiale per poi arrivare alla firma di Kvara.

Bisognerà trovare soltanto la quadra per arrivare a formalizzare l’affare: spunta anche la clausola rescissoria. Non ci sono ancora notizie ufficiali in merito, ma sicuramente supererà i 100 milioni di euro per poi pensare ad una cessione ad un’altra big.

Il presidente De Laurentiis ormai ha imparato a lavorare in cabina di regia: non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale fino a questo momento anche dopo i colpi realizzati per accontentare Conte. Ormai ci siamo per la chiusura definitiva dell’operazione rinnovo di Kvara. I tifosi del Napoli vogliono arrivare soltanto all’annuncio ufficiale.