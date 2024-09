Problemi per Lukaku: annuncio da Castel Volturno

Romelu Lukaku si è preso già il Napoli segnando il primo gol in maglia azzurra. Ecco un nuovo problema da Castel Volturno: la verità sul belga

Conte l’ha voluto a tutti i costi per arrivare fino in fondo: Lukaku subito ha ripagato la sua fiducia timbrando il cartellino per la prima volta in maglia azzurra. Ora bisognerà risolvere subito in tempi brevi i problemi dell’attaccante belga: ecco l’annuncio decisivo.

Il suo obiettivo resta quello di diventare titolare a partire dalla prossima sfida di Serie A. Ecco il problema venuto a galla dopo gli allenamenti a Castel Volturno: Conte dovrà trovare così subito una soluzione per sopperire a tutto questo. Saranno settimane intense per lui dopo i mesi estivi vissuti in balìa delle onde senza ancora una sistemazione adatta.

Arrivato soltanto a fine agosto, è riuscito a mettere a segno il suo primo gol in appena trenta minuti giocati contro il Parma. Ecco la decisione di Conte in vista delle prossime sfide: c’è un grave problema da risolvere in tempi brevi.

Napoli, ecco il problema di Lukaku: la verità dal centro sportivo

L’attaccante belga si è subito messo a disposizione di Conte dopo pochi giorni dal suo arrivo a Napoli. Ora sono arrivati nuovi problemi: pochi minuti fa è stata svelata tutta la verità intorno al giocatore azzurro. Un nuovo modo per trovare così la sua giusta dimensione al centro dell’attacco della squadra partenopea: scopriamo i dettagli.

Un nuovo capitolo tutto da scrivere con la maglia del Napoli. Ora Lukaku è pronto a far gioire sempre di più i tifosi azzurri dopo il gol al debutto contro il Parma: l’attaccante belga ha lavorato a Castel Volturno anche da solo durante la sosta Nazionale. Un modo per ritrovare la forma migliore: come svelato da Il Corriere dello Sport, Lukaku deve ancora perdere peso e non ha oltre i 60 minuti nelle gambe.

C’è tempo per rimetterlo a lucido con la sua volontà che farà la differenza. Il belga continua a lavorare mettendosi a completa disposizione di Conte: difficilmente partirà dal primo minuto contro il Cagliari. Una voglia immensa di ritrovare la condizione fisica perfetta in vista della sfida contro la Juventus: BigRom non vede l’ora di segnare ancora ai bianconeri. Una nuova voglia di farsi trovare pronto ogni volta che viene chiamato in causa.