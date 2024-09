Napoli, Criscitiello infiamma i tifosi: “Lo farò subito ora”

Una nuova dichiarazione che ha infiammato i tifosi del Napoli: ecco la nuova dichiarazione di Criscitiello su Sportitalia, la farà subito

Dopo due vittorie in Serie A il Napoli vuole continuare a collezionare punti importanti nel mese di settembre. Ora arriveranno due trasferte ostiche contro Cagliari e Juventus per puntare alle prime quattro posizioni. Poche ore fa lo stesso Michele Criscitiello è tornato a parlare della squadra azzurra: ha svelato quello che farà subito, tifosi del Napoli senza parole.

Un nuovo punto di partenza per Lukaku e compagni: le dichiarazioni di Criscitiello hanno sempre fatto arrabbiare i tifosi del Napoli. Ecco la sua nuova mossa per rivelare tutto ciò che farà da qui a breve: un gesto insolito per il direttore e proprietario di Sportitalia. In passato c’è stato anche screzio a distanza con i sostenitori azzurri, ma ora è tornata la calma.

Napoli, Criscitiello parla ancora di Lukaku: ecco cosa farà

Una voglia immensa di centrare il nuovo obiettivo in ottica futura: il Napoli è pronto a rientrare nella corsa Champions League, più complicata quello dello Scudetto. Ora ha un ariete in più dopo la separazione da Victor Osimhen che non rientrava più nei progetti del club partenopeo. Ecco le parole pronunciate in diretta tv da Criscitiello, scopriamo tutta la verità.

Romelu Lukaku ha subito segnato al debutto in maglia azzurra. L’attaccante belga si sta allenando senza sosta anche durante la sosta Nazionale: subito è pronto ad essere titolare anche contro il Cagliari.

Le dichiarazioni di Michele Criscitiello, direttore e proprietario di Sportitalia, hanno sempre fatto infuriare i tifosi del Napoli. Ora sono arrivate le scuse su Romelu Lukaku: “Ho perso la scommessa. Sono pronto a pagarti una pizza napoletana”, si è rivolto così all’inviato da Napoli.

Alcuni giorni fa era scettico sull’acquisto dell’attaccante belga: “Avrà bisogno dalle 5 alle 7 settimane per tornare in forma”, aveva detto lo stesso direttore di Sportitalia.

Lo stesso attaccante del Napoli non vede l’ora di essere protagonista in vista delle prossime sfide di campionato. Una voglia immensa di segnare in ogni partita di Serie A: dalla dieta ad intermittenza ai numerosi allenamenti anche in maniera solitaria, Lukaku è pronto a ruggire ancora una volta. Ecco la seconda giovinezza per l’ariete d’area di rigore: può subito tornare protagonista. Il gol al debutto è un ottimo segnale in casa Napoli.