Napoli, Conte gli cambia ruolo: la decisione a sorpresa

Aria di nuovi cambiamenti in casa Napoli. Conte è pronto a prendere la miglior decisione possibile: rivoluzione totale, ecco dove giocherà

Una voglia immensa per ritrovare entusiasmo dopo una stagione totalmente da dimenticare. Due vittorie importanti per far ritornare la serenità nello spogliatoio azzurro dopo la disfatta iniziale di Verona: ecco la verità sul suo nuovo ruolo in vista delle prossime sfide di campionato. Conte ha già preso la sua decisione: ci sarà un cambiamento radicale.

Tutto è cambiato in poco tempo con l’arrivo di Conte. Dal cambio di modulo a nuovi innesti di spessore per puntare così alla zona Champions League. Una rivoluzione totale in campo e fuori per la squadra azzurra: ora la decisione a sorpresa per un nuovo ruolo per trovare subito spazio.

Napoli, la rivoluzione di Conte: giocherà in un altro ruolo

Prove a non finire a Castel Volturno per ritrovare la giusta quadratura in vista dei prossimi appuntamenti in Serie A. Il Napoli si affiderà alle scelte di Conte che ha ritrovato con entusiasmo Romelu Lukaku: ecco la prossima idea con un cambio di ruolo.

Come svelato dall’edizione de Il Corriere dello Sport potrebbero arrivare novità importanti in casa Napoli. Antonio Conte è al lavoro durante la sosta Nazionale per cercare di pensare ad un nuovo sistema di gioco: dal 3-4-2-1 al 4-2-4 per cambiare anche ruoli a diversi calciatori.

Folorunsho è tornato ad allenarsi dopo le tensioni dell’ultimo mese: l’ex Verona sarà il quinto centrocampista azzurro per la prossima stagione per essere protagonista ancora in Nazionale.

Così anche Cyril Ngonge è pronto ad essere come esterno offensivo o falso nueve: sulla trequarti lo spazio è sempre più ridotto con Raspadori prima alternativa dopo Kvara. Il reparto offensivo del Napoli è davvero ricco di giocatori funzionali ad ogni sistema di gioco: Conte ora dovrà scegliere quello più adatto con cambiamenti anche a partita in corsa.

Saranno così giorni intensi per provare così altri sistemi di gioco. Si era diffusa anche la voce di un possibile 4-3-3, ma già in passato Conte l’ha criticato apertamente. Per lui conta l’atteggiamento del giocatore al di là dell’aspetto puramente tattico e tecnico: ecco la novità in arrivo da Castel Volturno per affrontare al meglio Cagliari e Juventus. Ormai siamo di fronte a nuove idee suggestive in ottica futura per sopperire ai diversi problemi a centrocampo rilevati nelle prime sfide ufficiali del Napoli.