Napoli Scudetto, c’è il dato che allarma i tifosi: spunta la verità

Il Napoli non potrà più nascondersi anche per la lotta Scudetto: ecco il dato a sorpresa per la vittoria del campionato, Conte lo sa

L’allenatore azzurro è stato accontentato alla grande durante la sessione estiva di calciomercato. Il Napoli ora vuole subito risalire la china in vista dei prossimi mesi per dimenticare in fretta e furia la passata stagione. Ecco il dato che desta preoccupazione ai tifosi azzurri: conosciamo tutta la verità in ottica futura.

Il Napoli continua a pensare in grande per rivoluzionare ogni assetto in campo e fuori. C’è stata la cessione di Victor Osimhen, voluta a tutti i costi dal presidente De Laurentiis: ora è arrivato il tempo di cambiare aria. Dopo il decimo posto della scorsa stagione, la compagine azzurra è al lavoro senza sosta a Castel Volturno per trovare la migliore quadratura possibile.

Nel mese di settembre ci saranno due trasferte ostiche contro Cagliari e Juventus, ma ecco il dato sullo Scudetto azzurro che allarma subito i tifosi partenopei. Conte vorrebbe subito arrivare in alto nel minor tempo possibile: spunta il retroscena da urlo.

Napoli Scudetto, i tifosi stentano a crederci: ecco la verità

Una voglia incredibile per arrivare fino in fondo: l’obiettivo resta la qualificazione alla prossima Champions League, ma c’è un dato che mette in risalto un aspetto davvero importante.

De Laurentiis ha rischiato il tutto per tutto allestendo una rosa competitiva: il presidente ha comprato i calciatori richiesti dallo stesso allenatore azzurro, ma serve la svolta decisiva in campo e fuori. Un sacrificio importante per tornare subito a trionfare: ecco il dato Scudetto da monitorare attentamente.

Confrontando le quote Snai, Sisal e Planet Win il Napoli si trova in terza posizione dopo Inter e Juventus quotate rispettivamente a 1.65/1.70 e 3.50/4.00: la squadra azzurra, invece, mette d’accordo tutti con 7.50.

Il Milan a sorpresa si trova in quarta posizione con la quota di 15.00 e 12.00. La compagine rossonera ha rivoluzionato la squadra con l’arrivo del neo-allenatore Paulo Fonseca: ecco un nuovo motivo per sognare ancora lo Scudetto.

Conte ci proverà come ha sempre fatto in carriera anche se il percorso resta ricco di ostacoli con Inter e Juventus davanti a tutti. Un intreccio decisivo per puntare sulla vittoria finale del campionato degli azzurri: tutto può succedere con la squadra guidata dall’allenatore azzurro.