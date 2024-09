Lukaku la ruba ad Osimhen: sgarbo al nigeriano

In casa Napoli arriva il punto di svolta per quel che riguarda il numero di maglia di Romelu Lukaku. Si vocifera, infatti, che possa cambiarlo per prendere il suo tanto agognato numero 9. Andiamo a vedere la sorpresa nel regolamento, analizzando nel dettaglio che cosa dice.

Il bomber azzurro ha avuto un impatto impressionante sulla realtà di Napoli, realizzando subito un gol ed entrando immediatamente nel cuore dei tifosi per delle parole d’amore verso la piazza. Importante, in tal senso, la presenza di Antonio Conte, ovviamente, nella sua scelta, dal momento che si tratta del suo allenatore in senso assoluto.

Per la presenza, praticamente fino alla fine del calciomercato, di Victor Osimhen però il bomber belga si è dovuto, per così dire, accontentare del numero 11. Da quando però il nigeriano è andato via si è tornato a parlare della possibilità di vederlo con il 9 sulle spalle. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Il belga cambia numero? Ecco le ultime notizie a riguardo

Con il nove sarebbe sicuramente ancora più iconica questa sua esperienza al Napoli, anche se l’impatto visivo del numero 11 è stato davvero notevole. In tal senso, andiamo a vedere le ultime su questa indiscrezione che arriva da questo punto di vista che attirerà l’interesse di tutti i tifosi partenopei.

A sorpresa, però, si tratta di una pista non praticabile per quello che è il regolamento attualmente in essere. Di conseguenza Romelu Lukaku dovrà restare con il numero 11 anche ora che il 9 è libero, visto che come è noto Victor Osimhen è passato ai turchi del Galatasaray. Vediamo se a gennaio può cambiare qualcosa.

Napoli, nuovo numero per Lukaku: il regolamento

Ma non è l’unica sorpresa per molti tifosi che avranno su questa storia del numero di maglia al Napoli di Romelu Lukaku. Anche con l’apertura del mercato di gennaio, il vincolo in questione resta. Il belga, dunque, non potrà cambiare maglia fino alla fine della stagione attualmente in corso.

Il numero 9, però, verosimilmente resterà lì, nel congelatore, in attesa che Lukaku vada lì la prossima estate a prenderlo e ad attaccarlo sulla sua schiena. D’altronde la storia d’amore tra lui ed il Napoli è appena iniziata. E chi ben comincia, come si suol dire in questi casi, è a metà dell’opera. Per rispetto ad Osimhen non avrebbe mai preso il suo numero con lui ancora tesserato.