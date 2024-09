Napoli, niente Tchatchoua: scelta di Conte fatta per gennaio

Di recente in casa Napoli si sta parlando da tempo di Tchatchoua ma in tal senso per la fascia destra arriva un colpo di scena. La scelta da parte di Antonio Conte sembra essere stato fatto ed è stato tracciato l’identikit per il profilo ideale per lui. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Gli azzurri sono stati grandissimi protagonisti nell’ultima sessione di calciomercato che abbiamo salutato. La dirigenza, guidata da Giovanni Manna, direttore sportivo che ha dato ottime risposte, ha esaudito quasi tutte le richieste fatte da Antonio Conte, a partire da Romelu Lukaku e Scott McTominay.

Non basta, però, dal momento che questo Napoli ha ancora bisogno di qualcosina per fare il definitivo salto di qualità. Sulla fascia destra, infatti, il solo Mazzocchi non può bastare e non a caso è stata chiesta, in via emergenziale, la conferma di Alessio Zerbin. Almeno per non avere problemi in casi di emergenza ed essere numericamente coperti.

Niente Tchtachoua, arriverà un altro esterno destro

A gennaio, ancor di più nel caso in cui dovesse essere ceduto in maniera definitiva Victor Osimhen, si continuerà ad investire, in particolar modo per il ruolo di esterno destro, dunque. Tra i nomi più chiacchierati non si può non annoverare Tchatchoua, ma in tal senso arriva una svolta non di poco conto.

Stando a quanto raccontato dal giornalista Ciro Venerato di RAI Sport, il profilo dell’esterno dell’Hellas Verona non convince Antonio Conte, che ha chiesto alla proprietà un calciatore differente come profilo, con Tchatchoua che, dunque, non è mai stato un nome realmente sul taccuino del direttore sportivo Manna.

Napoli, l’identikit dell’esterno destro per Antonio Conte

Secondo le informazioni in possesso dell’esperto di mercato della RAI, il tecnico salentino chiede un calciatore che abbia una maggiore esperienza e che sia subito pronto per misurarsi con grandi palcoscenici. La poca esperienza del laterale dell’Hellas Verona, infatti, non lo convince, soprattutto viste le pressioni della piazza.

E’ questo, insomma, l’identikit del calciatore che cerca Antonio Conte: un calciatore con più esperienza (e quindi con più primavere alle spalle) che sia subito pronto per l’uso e per recitare il suo ruolo in questo Napoli che non vuole mettere un argine alle sue ambizioni ed ai suoi progetti futuri. Si attendono sviluppi.