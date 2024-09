Allegri di nuovo in panchina: colpo di scena inatteso

L’assenza di Massimiliano Allegri dalla panchina inizia a sentirsi ed ora emerge un retroscena che riguarda proprio il suo ritorno in panchina. Si tratta di un inatteso colpo di scena che stravolge tutto. Soprattutto rispetto a quanto accaduto negli ultimi mesi. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Massimiliano Allegri rappresenta uno degli allenatori in senso assoluti più vincenti in Italia negli ultimi anni. In tal senso, la sua lontananza dai campi non può non far aumentare una certa forma di mancanza nel cuore dei tifosi dal momento che era un profilo sicuramente affascinante ed unico nel suo genere.

Spesso divisivo, soprattutto per la filosofia di gioco che applica in campo, con le sue squadre che sono spesso molto attente in fase difensiva pur faticando talvolta in zona gol. In tal senso, a proposito delle tante voci che negli ultimi mesi lo volevano pronto a tornare in pista, arriva un colpo di scena importante. Andiamo a vedere le ultime a riguardo.

L’ex Juventus di nuovo in panchina? Come stanno le cose

La sua avventura alla Juventus non è finita come tutti si auguravano per il trascorso tra Allegri e questo club, ma di recente in maniera sempre più insistente si parla di lui come prossimo al rientro. In tal senso, arriva un retroscena importante relativo alle tante voci che lo volevano vicino alla panchina della Nazionale Italiana.

Sul Corriere dello Sport, infatti, Ivan Zazzaroni ha svelato che diversi organi di stampa hanno fatto pressioni su Luciano Spalletti parlando di sue dimissioni dal momento che auspicavano un arrivo sulla panchina degli azzurri proprio di Massimiliano Allegri. O, in alternativa, di Claudio Ranieri.

Allegri in azzurro, ecco la verità

Insomma, nulla di concreto per quel che riguarda quelle voci, che infatti non si sono mai tramutate in realtà, con Luciano Spalletti che ha sempre fermamente respinto ogni chiacchiericcio relativo a sue eventuali dimissioni. La verità, dunque, è che fino a questo momento Allegri è ancora in attesa di qualche interessamento concreto per lui.

Tutto tace sul fronte Milan. Il club darà verosimilmente ancora del tempo a Paulo Fonseca prima, eventualmente, di salutarlo e di affondare su di lui. Tempo utile per l’ex Juventus, che ha la possibilità di studiare e di continuare a crescere. D’altronde, come si suol dire, non si finisce mai di imparare.