Mercato Napoli, Conte accontentato: arriva l’ex Serie A

Mercato Napoli, i partenopei sono già al lavoro per la sessione di gennaio ed in tal senso Manna sta cercando i profili giusti per questa squadra. In tal senso, si prepara ad accontentare Antonio Conte con un ex Serie A che rappresenterebbe un ritorno molto gradito. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Come è noto, in estate gli azzurri hanno fatto un grande sforzo per accontentare le richieste di Antonio Conte e regalargli tutti i rinforzi che riteneva necessari. Da questo punto di vista, non sono di certo mancate le sorprese o i colpi di scena, al pari di momenti in cui tutto o quasi sembrava perduto.

Il direttore sportivo Giovanni Manna ha lavorato benissimo, però, riuscendo, seppur sul filo di lana, a piazzare tutti i colpi che erano stati messi nel mirino. Da Romelu Lukaku fino ad arrivare a Billy Gilmour, senza ovviamente dimenticare Buongiorno e gli altri arrivati subito. E’ già al lavoro per gennaio, però, ed in tal senso ha messo nel mirino una vecchia conoscenza della nostra Serie A.

Mercato Napoli, arriva l’ex Serie A: le ultime

La squadra ha bisogno sicuramente ancora di qualche innesto, ma Antonio Conte si è detto soddisfatto di quanto fatto e grato al club. Adesso, però, mancano ancora due pedine per poter finire il quadro e la svolta potrebbe arrivare già a gennaio. Andiamo a vedere le ultime a riguardo.

Stando a quanto raccontato da Emanuele Cammaroto a Radio Punto Zero, a gennaio il Napoli potrebbe seriamente tornare alla carica per l’ex Torino, attualmente al Monaco, Wilfred Singo, che per il 3-4-2-1 di Antonio Conte sulla corsia di destra sarebbe praticamente perfetto. Ha grande gamba e facilità di corsa, oltre ad aver accumulato una buona esperienza.

Napoli, occhi puntati sull’ex Torino: la trattativa

Si tratta di un nome che da tempo viene accostato, in maniera ciclica, al Napoli, e chissà che stavolta non si possa arrivare alla cosiddetta fumata bianca. Classe 2000, nella passata stagione ha giocato con una certa continuità ma non è un titolare inamovibile nel Monaco.

Davanti ad una offerta congrua, che potrebbe essere resa possibile anche grazie alla possibile cessione di Victor Osimhen, l’affare potrebbe essere condotto in fretta. Si attendono sviluppi, ma il nazionale ivoriano rappresenterebbe per Conte un profilo con cui sarebbe molto stimolante lavorare, visti gli enormi margini di miglioramento.