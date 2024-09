Mario Rui resta a Napoli, affare saltato: il motivo

Sembrava essere destinato a lasciare Napoli, ma invece Mario Rui rimarrà almeno per altri sei mesi in azzurro.

In questi ultimi due giorni di calciomercato sia Galatasaray che Besiktas hanno provato in tutti i modi ad ingaggiarlo, ma vuoi per incomprensioni fra le parti, vuoi per un rapporto oramai ai minimi termini con l’agente Giuffredi, il portoghese si ritrova ancora a Napoli in una situazione piuttosto particolare e delicata.

Era davvero una mera questione di firme, ma alla fine il passaggio di Mario Rui in Turchia è saltato per un motivo ben più ampio rispetto a quelli sopra elencati. Ed ora? Ora al classe ’91 non resta altro che accettare il suo crudele destino.

Mario Rui resta a Napoli: il motivo

Importanti ed a questo punto definitive novità arrivano in merito al futuro di Mario Rui, che a differenza di quanto si è raccontato nel corso di queste movimentate settimane, alla fine rimarrà a Napoli.

Il terzino portoghese sembrava essere destinato ad una squadra fra Besiktas e Galatasaray, ma il suo trasferimento in Turchia è saltato per via di una serie di motivi che ora costringeranno il giocatore a vivere una situazione piuttosto paradossale a Napoli, che un paio di anni fa nessuno avrebbe mai immaginato. Per carità, all’inizio lo stesso Mario Rui era restio al trasferimento in Turchia, ma resosi conto che non c’era altra soluzione, il portoghese ha immediatamente aperto alla possibilità di finire a giocare per una delle due squadre di Istanbul. Come anticipato, però, il classe ’91 non vestirà né l’una né tantomeno l’altra maglia.

Ma perché? Stando a quanto riportato dai colleghi di CalcioNapoli 24, Mario Rui è destinato a rimanere a Napoli perché non si è trovata la quadra, o meglio, l’accordo, per la sua rescissione contrattuale con i partenopei. Sia Besiktas che Galatasaray, infatti, avevano intenzione di ingaggiare il portoghese non pagando alcun indennizzo al club di De Laurentiis, scenario che per tempistiche, e tante altre ragioni, alla fine non si è concretizzato.

Mario Rui resta, ed ora? Destino segnato

Nonostante rimanga, il destino di Mario Rui a Napoli non è diverso rispetto a quello che Antonio Conte aveva pensato per lui. Anzi, la permanenza in azzurro del portoghese è una situazione che alla fine scomoda tutti, non solo il club ma anche e soprattutto il calciatore.

Stando infatti a quanto riportato da CalcioNapoli 24, salvo incredibile colpi di scena, Conte non cambierà idea su Mario Rui, che rimarrà dunque fuori rosa a differenza di Michael Folorunsho, che invece è stato riaggregato nonostante le incomprensioni degli ultimi mesi.