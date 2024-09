Napoli, infortunio Kvara: annuncio di Conte, c’è allarme

Tornato acciaccato dal ritiro con la Georgia, Kvicha Kvaratskhelia non è al massimo della sua condizione fisica ed atletica.

Nonostante qualche allarmismo iniziale, la situazione relativa al 77 del Napoli sembrava essere piuttosto sotto controllo, almeno questo è quello che si credeva, anche perché nel corso della conferenza stampa di oggi è come se Antonio Conte avesse lanciato un allarme da non sottovalutare assolutamente in merito alle condizioni di Kvaratskhelia.

La partita contro il Cagliari si avvicina, di conseguenza il tempo stringe e non si capisce se il georgiano potrà essere o meno della trasferta. Ogni dubbio, però, verrà sciolto nella giornata di domani, con l’esterno che verrà monitorato con attenzione dallo staff medico e tecnico azzurro.

Infortunio Kvaratkshelia: annuncio di Conte

Dopo le due vittorie consecutive contro Bologna e Parma, il Napoli non ha alcuna intenzione di fermarsi. Trovato il suo ritmo, la formazione di Antonio Conte vuole continuare a macinare vittorie su vittorie così da diventare ufficialmente la prima, o meglio, la seconda pretendente allo scudetto dopo l’Inter campione in carica.

I presupposti per farlo ci sono tutti, soprattutto tecnici e di valore, ma come al solito nel calcio è il campo il giudice supremo, ed i partenopei dovranno dimostrare di essere fra i più forti a partire da domenica pomeriggio, quando saranno ospiti del Cagliari di Davide Nicola. Inutile dire che il Napoli parte una spanna sopra rispetto ai sardi, ma occhio che Antonio Conte potrebbe giocare alla Unipol Domus Arena senza uno dei suoi uomini di punta: Kvicha Kvaratkshelia.

Tornato acciaccato da questa sosta per le nazionali, il georgiano potrebbe rimanere a casa per via di una botta, ancora piuttosto dolorosa, alla caviglia. In merito alle condizioni del 77 ha inevitabilmente parlato il salentino nel corso della conferenza stampa di oggi, nella quale è stato detto: “Kvara ha avuto un problema alla caviglia, valuteremo in queste ultime due sessioni e prenderemo le opportune decisioni”.

Scatta l’allarme Kvara: Conte stuzzicato da un’idea

Considerata l’incertezza relativa alle condizioni di Kvicha Kvaratskhelia, Antonio Conte sarebbe stuzzicato dall’idea di poter schierare per la prima volta in questa stagione David Neres da titolare, che quando subentrato, sia contro il Bologna che contro il Parma, è sempre riuscito ad essere in qualche modo decisivo.

In merito a questa soluzione ha così parlato in conferenza stampa: “Per tutti, dipende da loro, da cosa dimostrano giorno dopo giorno in allenamento, dall’approccio, la volontà, non è un discorso solo per David, ma riguarda tutti, sia chi si sente inamovibile… ma non ci sono inamovibili, sono tutti in discussione, devono dare il massimo per mettermi in difficoltà. David ha fatto due spezzoni, ha dato un grosso contributo, ora da lui, come da altri soprattutto i nuovi, mi aspetto di vederli subito nella nostra idea, sapendo che c’è una fase offensiva ma anche difensiva perché dobbiamo avere equilibrio”.