“Il Napoli vincerà lo Scudetto”, la previsione a sorpresa

“Io vivo per la vittoria”. Questo è uno dei motti più famosi di Antonio Conte, che anche a Napoli ha intenzione di lasciare il segno.

Vincere in azzurro potrebbe rappresentare essere la più grande soddisfazione in carriera per il salentino, che alla fine ha sempre vinto con squadre ed in ambienti nati e conosciuti per quello. Farlo a Napoli, in una piazza come Napoli, potrebbe significare tanto, ed Antonio Conte ha intenzione di farlo, supportato anche dai propri colleghi.

In una recente intervista, infatti, l’allenatore ha fatto una previsione sul campionato di Serie A, lanciando la formazione partenopea sui piani alti, altissimi.

La previsione della stagione del Napoli

Per carità, la stagione del Napoli non sarà cominciata nel migliore dei modi, tra lo spavento contro il Modena e lo scivolone alla prima di campionato contro il Verona, ma quando in panchina hai un leader carismatico, e non solo, come Antonio Conte, hai l’obbligo di rialzare subito la testa, anche perché non puoi fare diversamente con il salentino.

A piccoli passi l’allenatore sta riuscendo ad inculcare la sua mentalità vincente a questo Napoli, che già contro il Parma ha dimostrato una forza di reazione che l’anno scorso è mancata in più e diverse occasioni. “Per vincere ci vuole testa, cuore e gambe”, cose che la formazione azzurra ha dimostrato di avere se stimolata a dovere.

Adesso non resta altro che ingranare la marcia giusta per viaggiare a livelli alti, altissimi, per tornare in quelle zone di classifica che competono ad una squadra come il Napoli. Claudio Ranieri, intervenuto a La Repubblica, non ha dubbi che questa cosa accadrà, visto che con Antonio Conte in panchina difficilmente si riesce a fallire un obiettivo. In merito alla stagione del Napoli, l’ex allenatore di Cagliari e Roma, fra le altre, ha fatto una previsione importante dicendo: “[…] e aspetto il Napoli, perché Conte se non arriva primo arriva secondo, specie se non deve fare le coppe”.

La filosofia di Conte contro la previsione del collega

Claudio Ranieri ha pronosticato il Napoli secondo in classifica quest’anno, ma ai tempi della Juventus Antonio Conte disse: “Chi vince scrive, chi arriva secondo ha fatto un buon campionato ma non ha fatto la storia”. Questo sta a significare che il salentino non si accontenterà eventualmente di arrivare dietro ad una rivale, perché il suo obiettivo è vincere, a qualunque costo.

Allo stesso tempo, però, bisogna guardare in faccia alla realtà e rendersi conto che squadre come Inter e Juventus, su tutte, sono più attrezzate del Napoli, che a proprio favore potrebbe però sfruttare il fatto di non avere competizioni europee nel corso della settimana per gestire meglio le energie ed arrivare fino in fondo non solo in Coppa Italia, ma anche e soprattutto, per l’appunto, in campionato.