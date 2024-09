Napoli, svolta in porta: “colpa” dei tifosi

In casa Napoli continua a tenere banco la questione portiere. Nei prossimi giorni ci potrebbe essere una svolta per colpa dei tifosi

Le ultime prestazioni di Meret non hanno messo la parola fine alle polemiche. Il portiere azzurro continua ad essere al centro di diverse polemiche e questo non lo rende assolutamente sereno. Per il momento la fiducia di Conte non manca, ma i fari sono sempre puntati su di lui e non possiamo escludere delle svolte in negativo nelle prossime settimane.

Di certo, stando a quanto riferito da areanapoli.it, in questo momento c’è una svolta per quanto riguarda il portiere e la responsabilità è sempre dei tifosi. Naturalmente stiamo parlando di una semplice indiscrezione che dovrà essere confermata nelle prossime settimane. Ma le indicazioni che arrivano su Meret sembrano confermare un cambio di strategia da parte dei campani. A questo punto non ci resta che aspettare ancora un po’ di tempo per avere un quadro più chiaro e capire se ci sarà davvero una bocciatura per il portiere oppure no.

Napoli: Meret ‘bocciato’, le ultime

Le buone prestazioni di Meret hanno solo fatto cambiare in parte il giudizio. Il portiere resta sempre al centro di polemiche e c’è anche chi chiede al Napoli di trovare un nuovo numero uno. Per il momento non sono previste variazioni da parte di Conte, ma c’è una questione che sembra presagire una strategia diversa da parte dei partenopei. Nelle scorse settimane si era parlato di un rinnovo vicino per l’estremo difensore, ma ora sembra vivere un periodo di calma apparente.

Si tratta un periodo di stand-by naturale oppure di un cambio di strategia del Napoli? Non è da escludere che i partenopei, viste le critiche dei tifosi, abbiano deciso di aspettare la fine della stagione e valutare con attenzione la possibilità di continuare o no con il giocatore.

Naturalmente per il momento è una semplice indiscrezione. Poi non ci resta che aspettare i prossimi mesi per capire come si svilupperà la situazione e la vicenda. Di certo le prestazioni di Meret sono state positive e si merita di continuare la sua avventura con il Napoli. Ma l’idea dei tifosi è diversa ed ora in casa dei partenopei potrebbe essere nata una riflessione per non incappare magari in scelte non popolari. Vedremo cosa succederà ora in futuro per capire se l’estremo difensore continuerà con i partenopei oppure no.