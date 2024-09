Sgarbo all’Inter: Manna prende il campione olimpico

È un Napoli attivo sul calciomercato. I partenopei guardano con attenzione al futuro e sono pronti a prendere il campione olimpico

È sempre calciomercato per il Napoli. I partenopei, che sono stati molto attivi quest’estate, continuano a cercare i giocatori giusti per il progetto firmato Antonio Conte. L’idea è quella nel giro di tre anni di riuscire a costruire una squadra di essere competitiva con continuità e allo stesso sostenibile dal punto di vista economico. Per farlo c’è bisogno anche di calciatori giovani e l’ultima idea arriva direttamente dalla Spagna.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, il Napoli starebbe guardando con interesse al campione olimpico spagnolo. Non si tratta di una operazione semplice sia per prezzo che per concorrenza. Ma Manna, sfruttando anche la presenza di Conte, potrebbe decidere di lavorare sin da subito per capire la fattibilità del colpo. Si tratta, come spiegato in precedenza, di un giocatore molto forte e che potrebbe dare una grossa mano ai partenopei.

Calciomercato Napoli: colpo dall’Atletico, Inter beffata

Per il Napoli questi saranno mesi di riflessione e valutazione. L’obiettivo è quello di creare una squadra ancora più forte e per farlo c’è bisogno di portare la prossima estate ulteriori giocatori di qualità. Ad oggi si tratta di una semplice idea, ma non è da escludere che alla fine l’ipotesi arrivata dalla Spagna non si possa trasformare in realtà.

Stando alle informazioni di fichajes.net, il Napoli sarebbe sulle tracce di Pablo Barrios, centrocampista dell’Atletico Madrid. I Colchoneros non vorrebbero privarsi del campione olimpico, ma l’interesse di molte big è reale e a questo punto non è da escludere che si possa iniziare una vera e propria asta per assicurarsi il classe 2003. Una operazione a prescindere non facile visto che gli spagnoli hanno fissato una clausola rescissoria a 100 milioni di euro. Difficilmente si arriverà a quella cifra, ma ad oggi è difficile ipotizzare una partenza per una offerta al di sotto di 50 milioni.

Il Napoli ci pensa e potrebbe presto affondare il colpo per anticipare la folta concorrenza. Tra le squadre interessate al giocatore c’è anche l’Inter e per questo motivo ci attendiamo un duello Manna–Marotta per Barrios. Naturalmente occhio ai club esteri, che hanno le potenzialità economiche per sbaragliare la concorrenza. Vedremo cosa succederà e chi la spunterà. Ad oggi la certezza sembra essere rappresentata dal fatto che il futuro del