Napoli: colpo a zero, l’annuncio fa sognare i tifosi

Il progetto del Napoli è triennale e la prossima estate i partenopei potrebbero piazzare un colpo a zero: l’annuncio fa sognare i tifosi

È un Napoli che vuole provare a vincere subito, ma il nuovo progetto targato Antonio Conte ha una durata più lunga. L’idea di ADL è quella di riuscire entro tre anni a costruire una squadra non in grado di ottenere un successo un anno, ma di poter lottare per lo Scudetto ogni stagione. Per questo motivo nelle intenzioni di Manna c’è quella di portare anno dopo anno giocatori di livello da aggiungere alla rosa naturalmente sempre nel rispetto delle possibilità economiche.

E in queste ultime ore è nata una idea di calciomercato molto importante per il Napoli. Il calciatore è in scadenza con il suo club e un tentativo non è da escludere. Si tratta di una operazione non semplice da portare a termine per diversi motivi. Ma i tifosi dei partenopei vogliono sognare e l’annuncio arrivato lo permette di fare. Poi naturalmente ci sono altre questioni da vedere e la fumata bianca non è assicurata.

Calciomercato Napoli: colpo pazzesco, chi arriva

Per il Napoli l’obiettivo è quello di creare una squadra sostenibile economicamente, ma molto importante. La strada intrapresa in questo calciomercato è la giusta. Il lavoro non è finito qui e molto probabilmente la prossima estate si piazzeranno altri colpi di assoluto livello.

E uno di questi potrebbe essere Alexander Arnold. Il giornalista Pasquale De Laurentiis sui social invita il Napoli a valutare con attenzione il giocatore del Liverpool soprattutto se non rinnoverà con i Reds. Il contratto in scadenza nel 2025 lo rende assolutamente appetibile anche se non sarà un colpo di calciomercato semplice da mettere a segno. Il Real Madrid è la squadra in pole position. Poi ci sono anche gli altri club su di lui e non ci resta che aspettare per capire come si evolverà la situazione.

I tifosi, comunque, vogliono sognare e immaginare un Alexander Arnold con la maglia del Napoli non è un reato. Poi ci sono tutte le questioni di calciomercato da valutare e la realtà è sicuramente ben diversa. Ma un Conte in panchina rappresenta una garanzia in più e il tecnico potrebbe convincere il giocatore ad una nuova sfida. Non ci resta che aspettare i prossimi mesi per capire come si evolverà la situazione e se alla fine si arriverà oppure no alla fumata bianca.