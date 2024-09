Non solo Kvaratskhelia infortunato: altro problema dopo le Nazionali

Il Napoli prosegue la preparazione per la trasferta di Cagliari. Per Conte un altro problema dopo il colpo subìto da Kvara in Nazionale

Prosegue la preparazione del Napoli per la trasferta di Cagliari. La vittoria contro il Parma ha permesso ai partenopei di tirare un sospiro di sollievo importante, ma ora c’è una sfida insidiosa in casa di una squadra che tra le mura amiche ha sempre dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque. Per questo motivo si tratta di un test importante per Lukaku e compagni.

Ma da Castel Volturno non arrivano sicuramente delle buone notizie. In questi ultimi giorni Conte deve sciogliere il dilemma Kvaratskhelia. Il colpo subìto con la Georgia è stato smaltito, ma resta da capire se può partire dall’inizio oppure no. Oltre al dubbio dell’attaccante, c’è un altro problema portato dagli impegni delle nazionali. Le ultime decisioni saranno prese solamente a ridosso del match e solo domenica scopriremo chi scenderà in campo.

Napoli: non solo Kvara, altro dubbio per Conte

Per Kvaratskhelia le notizie sono assolutamente positive. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’esterno ha smaltito il problema fisico e sarà regolarmente in campo contro il Cagliari. L’ipotesi panchina sembra essere ormai accantonata, con Conte che ha intenzione di puntare sul georgiano per portare a casa i tre punti dalla Sardegna. Ma se per Kvicha la maglia da titolare sembra assicurata, per un altro giocatore il rischio di non partire dall’inizio è reale.

Conte, infatti, potrebbe decidere di dare spazio a McTominay al fianco a Lobotka con Anguissa in panchina. Il camerunense è rientrato solo da poche ore dagli impegni con la sua nazionale e l’idea del tecnico è quella di dargli un po’ di riposo per recuperare dalle fatiche degli ultimi giorni e averlo pronto per la partita contro la Juventus. Le sue condizioni saranno valutate con il passare dei giorni, ma la panchina per il centrocampista prende sempre più corpo.

Un problema non di poco conto vista anche l’importanza che Frank ha avuto in queste prime tre partite. Ma il rischio è quello di dover fare i conti con qualche infortunio di tipo muscolare. Da qui la possibile scelta di una panchina e un rientro in campo graduale. La rosa è profonda e Conte un po’ di turnover può permetterselo. Senza dimenticare che settimana prossima c’è il big match di Torino. E avere Anguissa nella migliore condizione possibile contro la Juventus può rappresentare un’arma in più per il Napoli.