Napoli, Conte nella bufera: “Assurdo quello che gli è successo”

Ancora giorni intensi per Antonio Conte finito nella bufera. Dalla disfatta di Verona a due vittorie consecutive: spunta il retroscena da urlo

Il Napoli ha dovuto ricostruire le fondamenta dopo il decimo posto collezionato nella passata stagione. Ecco l’intreccio decisivo con Antonio Conte che ha dovuto fare i conti con tante problematiche. Il presidente De Laurentiis gli ha affidato completamente tutto il progetto tecnico per risalire velocemente in cima. L’allenatore azzurro è stato anche ampiamente criticato dopo la pesante sconfitta di Verona: spunta il retroscena.

Saranno settimane intense per il Napoli targato Antonio Conte. L’allenatore azzurro è tornato a lavorare senza sosta durante gli ultimi dieci giorni a Castel Volturno riportando in condizione anche Romelu Lukaku. L’attaccante belga ha sudato tantissimo per riprendere il ritmo partita: ora scalpita per una maglia da titolare contro il Cagliari. Sono stati giorni complicati anche per lo stesso allenatore del Napoli: spunta la verità.

Napoli, il retroscena su Conte: spunta la verità

Negli ultimi giorni lo stesso allenatore del Napoli ha sofferto davvero tanto, ecco quello che è accaduto nelle ultime ore di agosto. Spunta il retroscena da incubo per Conte, finalmente tutta la verità.

Subito si è messo al lavoro a partire dai primi giorni di Dimaro. Lo spogliatoio era una polveriera dopo i tre cambi di allenatori della passata stagione. L’attuale allenatore del Napoli ha dovuto ricucire tutti i rapporti interpersonali tra calciatori e dirigenza scoprendoli giorno dopo giorno durante gli allenamenti.

Successivamente a Castel di Sangro ha lavorato con quasi tutto il gruppo a completo, ma la grana Osimhen ha portato via tante energie per trovare una soluzione immediata perfetta per tutti. Ecco il retroscena avvenuto negli ultimi giorni di calciomercato: spunta tutta la verità.

L’ex allenatore del Napoli, Claudio Ranieri, è tornato a parlare della squadra azzurra. Ha difeso subito Antonio Conte: “In queste tre giornate non abbiamo visto di vero”. Poi ha criticato anche la sessione estiva di calciomercato che termina soltanto a fine agosto con il campionato già iniziato da diversi giorni: “E‘ assurdo che gli allenatori debbano lavorare in queste condizioni. Lo spogliatoio sembra un aeroporto con gente che viene e che va”.

Le ultime ore frenetiche di calciomercato sono state un caos generale: tutto quello che è successo è stato incredibile. Finalmente Conte ha saputo lavorare sulle fondamenta per ritrovare l’entusiasmo di una volta.